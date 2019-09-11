Накладные зубы и нарощенные скулы: посмотрите, как создавался грим Анджелины Джоли для роли Малефисенты

На Youtube-канале Walt Disney Studios появилось видео, показывающее процесс нанесения грима Анджелине Джоли для роли Малефисенты. Меньше, чем за минуту (в ускоренном режиме, конечно же), специалисты делают актрисе фирменные смоки-айз, наносят красную помаду, формируют точеные скулы и плетут косички, которые превращаются в рога.

Напомним, вторая часть «Малефисенты» под названием «Владычица тьмы» выйдет в широкий прокат 17 октября 2019 года. Анджелина Джоли исполнит в ней главную роль, а Эль Фаннинг сыграет принцессу Аврору. Действие картины развернется через несколько лет после того, как Малефисента наложила чары на принцессу и расскажет о сложной взаимосвязи между темной феей и будущей королевой, а также о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса.