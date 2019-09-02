Покрас Лампас выпустил новую коллаборацию с M.A.C
Лауреат премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и самый успешный каллиграф Новой России Покрас Лампас анонсировал выход второй совместной коллекции с косметическим брендом M.A.C. В прошлом году он расписал упаковки помад Matte Lipstick, а в этом разработал дизайн кисти #217 и трех палеток в оттенках Amber Times Nine, Burgundy Times Nine и Dusky Rose Times Nine.
Презентация коллаборации M.A.C X Pokras Lampas пройдет в московском ЦУМе 3 сентября с 19:00 до 21:00 и в петербургском ДЛТ 4 сентября с 19:00 до 21:00. Художник расскажет о работе и проведет автограф-сессию.
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