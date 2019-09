Покрас Лампас выпустил новую коллаборацию с M.A.C

Лауреат премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и самый успешный каллиграф Новой России Покрас Лампас анонсировал выход второй совместной коллекции с косметическим брендом M.A.C. В прошлом году он расписал упаковки помад Matte Lipstick, а в этом разработал дизайн кисти #217 и трех палеток в оттенках Amber Times Nine, Burgundy Times Nine и Dusky Rose Times Nine.