Dior представили новую рекламную кампанию аромата Sauvage с участием Джонни Деппа
В сети появились кадры из новой рекламной кампании мужского аромата Dior Sauvage, лицом которого с 2015 года является звезда «Пиратов Карибского моря», «Сонной лощины» и «Страха и ненависти в Лас-Вегасе» Джонни Депп. В ней, как и в предыдущих кампейнах бренда, актер прогуливается по пустыне (на этот раз в штате Юта), встречая коренных жителей, осваивая народные ремесла и знакомясь с девственной дикой природой.
В видео-ролике от Жан-Батиста Мондино, известного по видео-клипам Мадонны, Дэвида Боуи, Стинга, Криса Айзека и Бьорк, Джонни (между прочим, фронтмен супергруппы «Hollywood Vampires») берется за гитару и играет сингл Линка Рея «Rumble». А после релаксирует у костра, произнося фразу: «Мы — это наша земля» (именно так называется новая рекламная кампания бренда).
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