Dior представили новую рекламную кампанию аромата Sauvage с участием Джонни Деппа

В сети появились кадры из новой рекламной кампании мужского аромата Dior Sauvage, лицом которого с 2015 года является звезда «Пиратов Карибского моря», «Сонной лощины» и «Страха и ненависти в Лас-Вегасе» Джонни Депп. В ней, как и в предыдущих кампейнах бренда, актер прогуливается по пустыне (на этот раз в штате Юта), встречая коренных жителей, осваивая народные ремесла и знакомясь с девственной дикой природой.