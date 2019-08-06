Видео: обнаженная Анджелина Джоли в новой рекламной кампании аромата Mon Guerlain

Mon Guerlain — древесный восточный аромат, в котором присутствуют ноты лаванды, мандарина, пачули и сандалового дерева. Также в парфюме есть ноты ванили — одной из самых заметных сигнатур бренда. В продажу Mon Guerlain Intense поступит в конце августа.