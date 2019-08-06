Видео: обнаженная Анджелина Джоли в новой рекламной кампании аромата Mon Guerlain
В сети появилась рекламная кампания нового фланкера аромата Mon Guerlain — Mon Guerlain Intense. Его амбассадором стала американская актриса Анджелина Джоли («Прерванная жизнь», «Джиа», «Лара Крофт», «Малефисента»), а автором видео-ролика — оскароносный оператор Эммануэль Любецки («Гравитация», «Бердмэн», «Выживший»).
Mon Guerlain — древесный восточный аромат, в котором присутствуют ноты лаванды, мандарина, пачули и сандалового дерева. Также в парфюме есть ноты ванили — одной из самых заметных сигнатур бренда. В продажу Mon Guerlain Intense поступит в конце августа.
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