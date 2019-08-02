Gucci показали рекламную кампанию гендерно-нейтрального парфюма Mémoire d'une Odeur — с Гарри Стайлсом, танцующим под Roxy Music!

Gucci показали рекламную кампанию гендерно-нейтрального аромата Mémoire d'une Odeur, впервые презентованного в мае. Его амбассадором стал участник музыкальной группы One Direction Гарри Стайлс, который также представляет коллекции одежды итальянского бренда. В видео-ролике, по традиции снятом фотографом и режиссером Гленом Лачфордом, музыкант косплеит хиппи вместе с актрисой Зуми Росоу, писателем Станисласом Клоссовски де Рола, моделью Лесли Винер и художницами Арианой Пападеметропулос и Олимпией Диор (под песню «In Every Dream Home a Heartache» Roxy Music!).