20 главных парфюмерных новинок этого лета — себе или в подарок

От конфетных Prada до кокосовых Shiseido — бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина рассказывает об ароматах, которые помогут имитировать отпуск, не сходя с рабочего места (и с ума!).

Candy Night, Prada Успех сладкой «конфеты» Prada ириской тянется с 2011 года. Гурманская парфюмерная вода за эти годы собрала кассу и дала начало нескольким сиквелам и спин-оффам. Но во всех них карамель никому не отдавала главную роль. Переломный момент настал сегодня — с первого плана ее потеснили какао, ирис и мускус.

Eternity Summer, Calvin Klein Даже вечность нуждается в летних апгрейдах! Как минимум парфюмерная. Женская версия Eternity этого года разбавлена водяной лилией и подогрета белой амброй, а разнотравную мужскую на сей раз от души посолили.

Esencia, Loewe В 1987 году испанский модный дом выдал аромат для мужчин, по темпераменту и дикости сопоставимый с первыми фильмами Альмодовара. Сегодня пряная лавандово-древесная композиция стала еще радикальнее. Во-первых, туда для острастки брошены красный и зеленый перцы. Во-вторых, концентрация эфирных масел дошла до 22%, что превратило аромат в духи и сделало самым насыщенным во всей коллекции Loewe.

The Other Side of Oud, Atkinsons «Парфюмерные снобы» (самоназвание 220-летнего бренда) переосмыслили кастом-аромат, который собиратель земель арабских Хусейн бен Али заказал у Atkinsons в 1915 году. Теперь огненные духи шарифа Мекки остужены британской иронией: к сырой смоле и обожженной древесине агарового дерева приложили имбирь, герань и цветок кофе.

L’Eau, Kenzo «Большая волна в Канагаве» стала первой (и известнейшей) из серии «Тридцать шесть видов Фудзи» Кацусики Хокусая. Но на упаковках Kenzo самой царь-горы нет — и правильно: волна здесь решает. Океанический аккорд был и остается центром обоих ароматов, качая на воде холодную мяту и листья лотоса.

Light di Gioia, Giorgio Armani Джорджо Армани несет нам радость (на языке благодетеля это, собственно, Gioia) с 2010 года, когда появился первый аромат коллекции. А с появлением четвертого, Light di Gioia, радость стала заразительной до предела. Новичок оказался таким хорошеньким, что под его лук — флакон — мыльный пузырь, крышка-самоцвет — мимикрировали и все остальные в линейке.

Boss Bottled Infinite, Hugo Boss За 21 год у «бутилированного босса» народился не один десяток лимиток и фланкеров. Но кровный младший брат — ньюкамер именно этого лета. Парфюмерная вода сохраняет важные черты рода — сбрызнутое цитрусами и оливковым маслом яблоко, — но миксует их с резкими и дерзкими розмарином, шалфеем и лавандой.

Light Blue Sun, Dolce & Gabbana Знаем, плавали — отличное название для антологии дышащих морем фланкеров Light Blue, которые с 2001 года делают кассу парфюмерным магазинам по всему миру. Их новая версия плещется совсем далеко от береговой линии с кампанилами и часовнями — ладан, бывший незаменимой частью мужского аромата, до Light Blue Sun уже не долетает. Вместо него кокос, ваниль и озоновый аккорд складываются в запах соленой мокрой кожи под молочком для загара.

Eau de Minthe, Diptyque Diptyque намешал фужерную туалетную воду, рискуя административкой за нарушение законов парфюмерии: вместо лаванды тут роза с геранью, а дубовый мох замещает холодная зеленая мята из Орегона. Тем не менее получился тот самый мокрый лиственный аромат. Выступить свидетелем со стороны защиты предлагают в бутиках Molecule.

Imagine, Guerlain Лимитка London 2011 года из серии Les Voyages Olfactifs Guerlain так запала в душу парфманьякам, что они потребовали вернуть аромат в сток. Не знаем, дошло ли дело до петиции на change.org, но парфюмерная вода с запахом мокрых после дождя роз, фиалок и ревеня back in town — теперь под названием песни Джона Леннона.

Velvet Oriental Musk, Dolce & Gabbana Когда кто-то говорит «Италия», Доменико Дольче поправляет на «Сицилия». Малая родина дизайнера фонит во всех коллекциях и в парфюмерной линейке бренда. И вот самый яркий образчик: кардамон, шафран и пряная зира уложены лазурно-золотой майоликой вокруг цветка розы.

Aura Sensuelle, Mugler Вся парфюмерия Mugler — не про человеческие неврозы, а про космос. И тот, что снаружи (привет, Alien и Angel!), и тот, что внутри.

Aura как раз о последнем: небесный аромат гардении и густая, почти животная нота тигровой лианы — это риторический вопрос парфюмеров Мари Саламань, Дафны Бюже, Кристофа Рейно и Амандин Клер-Мари о смысле жизни.

L.12.12 French Panache, Lacoste «Французский франт» в мужской версии — интригующий тип с колониальным бэкграундом, пахнущий кардамоном, лимонной цедрой и лавандинами. А женский — томная особа из бара в Сите, которая запивает креманом черносмородиновый тарт.

Soleil d’Italie, Mancera Для парфюмера-стахановца Пьера Мансера Италия — это, очевидно, страна долгожданного отпуска. То есть самые знойные ее регионы с длинными лентами песчаных пляжей, брызгами Калабрийского моря и спритцем, в который вместо содовой льют свежевыжатый сок горького апельсина

Eau de Givenchy Rosee, Givenchy Что на аперитив — брют или розе? Первое парфюмер Франсуа Демаши подавал в прошлом году как идеальную аллегорию сада Юбера де Живанши в СенЖан-Кап-Ферра (зелень, цветущие цитрусы и головокружение). Теперь пришло время более терпкого аромата, в котором розу и жасмин аранжируют османтус, абрикос и зеленый чай.

Rising Sun, Shiseido Нельзя просто так взять и выпустить туалетную воду с нотами иланг-иланга, жасмина и кокоса и объявить ее бодрящим летним ароматом. Японцы дотошно подбили к релизу доказательства из социологии (109 анкет испытуемых) и нейробиологии (анализ реакции мозга на стимул по технологии CNV). Вывод: Rising Sun — энергетик в мире парфюмов!

Gucci Guilty Сologne, Gucci К делу «виновного» Gucci подшит новый том. На этот раз никакой ванили, ирисового корня и прочих отягчающих в нем нет. Подсудимый сознается лишь в том, что кутил и, возможно, превышал скорость: ветреные цитрусы в аромате очень резво догоняют розмарин, ягоды можжевельника, гелиотроп и испанский кипарис.

Italian Cypress, Tom Ford Эстет Том Форд ассо­циирует Италию с размеченными кипарисовым пунктиром холмами Тосканы. Немного базилика и мяты — и ольфакторная открытка готова! Этот переизданный аромат 2008 года плюс еще семь самых крутых из серии Private Blend Reserve Collection ищем в корнере Tom Ford Beauty на первом этаже ДЛТ.