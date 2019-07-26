7 бьюти-средств, которые защитят вашу кожу и волосы от палящего солнца

Увлажняющие мисты, SPF-спреи и прочая бесконтактная красота — в сфере жарких (но не липких!) интересов бьюти-редактора «Собака.ru» Аллы Шарандиной.

Дымка Life Sorbet Fresh Reviver, Dior Сорбет и лето — близнецы-братья. Так что первая мелкодисперсная и сверхлегкая дымка гладко вошла в сезонное меню. Органические полимеры зафиксируют макияж, экстракты мальвы и габерлеи охладят и увлажнят лицо и шею. Бонус: в отличие от обычного десерта, повторять заказ на этот сорбет можно каждые три-четыре часа.

Солцезащитное молочко Dior Bronze, Dior Дожили: молочко с впечатляющей защитой SPF50 и полным боекомплектом UVA- и UVB-фильтров можно не размазывать толстым белым слоем по всему лицу, а просто его оросить, подвесив в воздухе аромат полинезийских цветов монои. Приятные добавки — усиление загара и золотистый шиммер.

Солцезащитная дымка для волос Sun Protection Spray, Balmain Hair Couture Дымка для волос прилежно отражает солнечные лучи, сопротивляется нападкам хлорки и морской соли. А сверх стандартной программы она делает локоны блестящими, послушными и упругими — мерси аргановому маслу и протеинам шелка.

Cолнцезащитный мист Shiseido Sports, Shiseido Мист с фильтром SPF50 подходит для всех активных игр. Во-первых, его не смоет брызгами от ватерполо: более того, вода усилит защиту. Во-вторых, рука не соскользнет с мяча: благодаря летучим маслам средство оставляет кожу сухой и нелипкой. И в-третьих, дымка сама спортивная штучка: распыляется в любом положении флакона.

Гель с термальной водой, Uriage Умыться из источников Урьяж во Французских Альпах — значит моментально посвежеть и ободриться: концентрация минеральных солей там вдвое выше, чем у любой другой термальной воды, которую используют в дерматологии. Новый гель-желе состоит из нее на треть. Оставшееся место занимают вытяжка из ламинарии, гиалуронка и глюкоза.

Концентрат для автозагара Nordic-C [Valo], Lumene Пара капель веганского концентрата для автозагара в дневной крем или в сыворотку изрядно экономят время на утренних процедурах. А благодаря производным глицерина и безуглеводного сахара, которые взаимодействуют с аминокислотами на поверхности кожи, активация меланина происходит без характерного для автобронзантов запаха.

Флюид для лица Sun 365 Self Tan, Lancaster Флюид для лица с монегасской пропиской проявляет загар постепенно и между делом разглаживает и подсвечивает кожу. Главное, соблюдать несложные правила: наносить исключительно на чистое лицо, качественно растушевать у линии роста волос и восемь часов избегать контакта с водой.