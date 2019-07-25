В ДЛТ заработал корнер израильского бренда парфюмерии и косметики Zielinski & Rozen

Теперь, чтобы приобрести один из главных символов Израиля — парфюмерию бренда Zielinski & Rozen, не нужно ехать на рынок Яффо. Спустя год после открытия одноименного корнера в Москве, пространство марки заработало и в Петербурге — на 1 этаже универмага ДЛТ. В нем представлены свечи, шампуни, скрабы, соли для ванн, кремы для рук, гели для душа и диффузоры для дома, ингредиенты для которых правнук основателей Zielinski & Rozen — Эрез Зелински Розен — самостоятельно ищет в разных уголках мира.

Парфюмерия и косметика Zielinski & Rozen, в которой нет ни парабенов, ни сульфатов, продается в аскетичных коричневых баночках, больше напоминающих аптечные средства. Антураж им также придают этикетки с перечислением ингредиентов, которые с момента основания марки в 1905 году подписываются вручную. Стоимость продуктов варьируется от 550 рублей за мыло до 6750 рублей за тубу дневного или ночного питательного крема для лица. Так, концентрированные духи стоят 4500 рублей, гели для душа — 1680 рублей, а кремы для рук — 1100 рублей.