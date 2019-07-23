Теперь косметику петербургского бренда «Самосвет» можно купить оффлайн. Он открыл свой первый магазин-корнер

Бренд «Самосвет», основанный петербурженкой Катей Смольниковой чуть более двух лет назад, открыл свой первый магазин-корнер. В небольшом пространстве на Литейном, 59 (в нем также представлены украшения от Avgvst, обувь от Portal, нижнее белье от «Ближе» и очки от Cultura) расположились все хиты косметической марки: минеральные румяна, тональные средства в креме, масла для лица в стике, бальзамы для губ со специями, а также кремовые мультифлюиды, которые можно использовать в качестве помады, теней и румян. Они получили поистине петербургские названия («Вечер на Рубинштейна», «Сакура на Литейном», «Мансарды Петроградки» и «Премьера в Мариинке») и экологичные упаковки: «Самосвет» осознанно отказывается от коробок и использует перерабатываемые виды пластика и стекло.

«Наша косметика натуральна на 100%: в ее составе — масла и воски рисовых отрубей, авокадо, эфирные масла, минералы, которые мы заказываем во Франции, Италии, Германи и в России. Из-за натуральных компонентов в составе и отсутствия консервантов срок годности у стиков и кремов небольшой (от трех до пяти месяцев после вскрытия), но если не хранить их под прямыми солнечными лучами и около батареи, то все продукты можно использовать дольше. В целом срок годности косметики "Самосвет" не отличается от масс-маркета, в котором намного больше химии и синтетических компонентов», — рассказывала о преимуществах своего проекта Катя.