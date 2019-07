Armand Basi выпустили новый аромат — во флаконе в виде красной помады

Armand Basi выпустили беспрецедентный продукт-обманку: во флаконе в виде красной помады прячется новый парфюм от Оливье Пешо! Несмотря на небольшой размер — 50 мл — в него поместился насыщенный цветочно-фруктовый коктейль: из яблока, клубники, грейпфрута, груши, розы, жасмина, а также цветов персика и цветов апельсина. Чтобы его попробовать, не нужно ждать следующего сезона: аромат Scent of Kiss уже продается в сети косметических магазинов «Рив Гош»!

Напомним, бренд Armand Basi появился в Барселоне в 1948 году и начал свою работу с одежды из качественного трикотажа из шотландской пряжи. Но популярность он получил именно благодаря ароматам: в 1999 году выходят Armand Basi Homme и Armand Basi Femme, а после в ассортименте появляются In Red, In Blue, Lovely Blossom, Rose Glacee и Silver Nature. Некоторые из них получили необычные флаконы: так, Rose Glacee имеет колпачок в форме бутона розы, а Lovely Blossom — прозрачную крышку с переплетенными пурпурными бугенвилиями внутри. Scent of Kiss призван пополнить эту необычную коллекцию парфюмов!