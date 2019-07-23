Мужчины о том, почему делать депиляцию — это нормально (а порой и необходимо!)

«Собака.ru» нашла пять мужчин, которые удаляют волосы не только простой бритвой, но и более эффективными способами — сахарной пастой, восковым аппликатором и электрическим эпилятором. И расспросила у них о том, как они пришли к необходимости депиляции, почему не считают это «только женским занятием», и как она помогает им не только поддерживать гигиену, но и устанавливать спортивные рекорды.

Артур Робертс бизнес-консультант, 28 лет Впервые я попробовал депиляцию три года назад, перед поездкой в Испанию. За год до этого я отдыхал с другом в Италии и заметил, что большинство местных жителей ходит с гладким телом, поэтому к следующему отпуску решил основательно подготовиться: пришел в салон на шугаринг (способ удаления волос при помощи густой сахарной пасты — Прим. ред.) и попросил мастера убрать все лишнее. Ощущения от самой процедуры, как ни странно, мне понравились: было ничуть не больно. Однако раздражение дало о себе знать, и краснота не спадала где-то 3-4 дня. К концу второй недели волосы начали прорастать и с трудом пробиваться «на волю», в некоторых местах появились мелкие прыщики. А у раствора календулы, которым мастер посоветовала протирать кожу, был достаточно неприятный аромат. Я решил найти способ депиляции, который больше подходит моей чувствительной коже и относительно негустой растительности. Волосы в области подмышек и живота начал удалять эпилятором, который получил в подарок от мамы, а по более раздражительным местам — груди и зоне бикини — проходиться обычной бритвой. Должен признать, что неприятных последствий от шугаринга все-таки меньше, чем от эпилятора и бритвы, но уже привык прибегать именно ко второму способу. Бреюсь раз в две недели, а эпилятор использую реже — примерно раз в месяц.

В европейских странах волосатые мужчины встречаются куда реже, чем с гладким телом, а в России до сих пор сильны отголоски советской ментальности и «тюремных» понятий

Зачем удалять волосы? Ради эстетики! Времена, когда мужчина мог быть чуть красивее обезьяны, канули в лету! Все мы ходим в спортзал, бассейн, летом — на пляж, в особенно жаркие дни любим носить футболки. В этих условиях ухоженное тело — не причуда, а острая необходимость. В европейских странах волосатые мужчины встречаются куда реже, чем с гладким телом, а в России до сих пор сильны отголоски советской ментальности и «тюремных» понятий. Многие мужчины брезгуют пользоваться даже кремом для лица, считая это исключительно женским делом. Поэтому к 40 годам русские выглядят так, как европейцы в 60 лет!

Фото: личный архив героя

Виктор Ситало руководитель направления «Велоспорт» в школе циклических видов спорта «I Love Supersport», 31 год Я с юности занимаюсь любительским велосипедным спортом. Потребность в депиляции возникла после перехода в шоссейный велоспорт и резко возросшего количества тренировок, поскольку отсутствие волос на теле велосипедиста решает сразу несколько проблем. Во-первых, гигиена: после длительных всепогодных тренировок участки гладкой кожи гораздо легче мыть. Во-вторых безопасность: в апреле этого года я упал с велосипеда на скорости свыше 50 км/ч, получил довольно большие ссадины на бедре и предплечье и благодаря отсутствию волос на ногах смог правильно обработать раны. Могу представить, какие муки меня ждали, если бы каждый раз при смене повязки приходилось отрывать лейкопластырь от волос. Но главное, что заставляет спортсменов делать депиляцию, — это секунды преимущества перед «волосатыми оппонентами». Во время гонки велосипедист сталкивается с потоком встречного воздуха, который огибает контуры тела и вызывает дополнительное «трение», скорость падает. Конечно, на велосипедной прогулке в парке вы не почувствуете разницы, но во время спортивного заезда отсутствие волос — это дополнительная бесплатная возможность ускориться. Я знаю лишь пару велосипедистов, для которых эти секунды играют решающую роль, но для профессиональных гонщиков это действительно важно: так, перед попыткой побить часовой рекорд сэр Брэдли Уиггинс все-таки сбрил свою стильную бороду в пользу аэродинамики.

Посмотрите на рельефные загорелые ноги велосипедиста, а потом на волосатые и худые ноги «специалиста по сексуальной ориентации». Комментарии излишни!

Эстетика в вопросе депиляции тоже немаловажна: времена, когда ухоженный мужчина воспринимался окружающими как представитель сексуальных меньшинств, ушли. Посмотрите на рельефные загорелые ноги велосипедиста, а потом на волосатые и худые ноги «специалиста по сексуальной ориентации». Комментарии излишни! Сама депиляция — это нудная, но необходимая рутина, к которой я прибегаю раз в три недели. Сначала пробовал бритье станком и депиляцию горячим воском. В первом случае необходимо постоянно промывать лезвие и делать повторения на одном и том же участке кожи, что непременно приводит к раздражению. А депиляцию горячим воском проводить в домашних условиях сложно: это вещество требует предельной аккуратности в обращении. Поэтому я решил удалять волосы восковым аппликатором: воск в картридже прогревается до нужной температуры и равномерно наносится с помощью ролика. Первая же моя попытка прошла успешно, так как я заранее продумал «план продвижения» от икр к бедрам. Но все же процесс длится достаточно долго: на полную депиляцию ног в среднем уходит полтора-два часа. Временные затраты компенсирует наличие колонки с подкастом «Арзамаса»!

Алексей Москалец владелец студии красоты «Da», стилист-парикмахер, 31 год В моей студии красоты можно сделать мужскую депиляцию — даже удивительно, насколько эта процедура сейчас популярна! Видимо, в последнее время мужчины хотят быть не менее ухоженными, чем их спутницы. Особенно если они регулярно занимаются спортом, или же работа предполагает физические нагрузки. Депиляция также актуальна для мужчин, у которых есть татуировки, — никому не нравится, если они закрыты «ковром» из волос, тем более летом, когда хочется показать во всей красе свое тело. Я прекрасно помню свой первый опыт депиляции, шугаринг. Было довольно страшно — думал, что не доживу до конца процедуры, и потом не делал депиляцию целых пять лет. Поэтому когда около года назад сотрудница моей студии красоты Людмила предложила мне попробовать новый вид полимерной депиляции Skin’s, я согласился не сразу. Особенность этого вида в том, что он предполагает использование воска с каучуковыми полимерами. Они обеспечивают высокое сцепление с волосом и низкое — с кожей, за счет чего процедура проходит быстро и практически безболезненно. Для меня это было решающим фактором в выборе вида депиляции, поскольку обычный шугаринг куда сложнее переносить.

Депиляция становится такой же стандартной процедурой, как подстригание ногтей или поход к парикмахеру

Поначалу приходилось делать депиляцию достаточно часто (где-то раз в 3-4 недели), но со временем волос стал истончаться, а временной промежуток между процедурами — увеличиваться. Конечно, существует лазерная эпиляция, которая может избавить от волос едва ли не навсегда, но лично я бы ее не советовал. Существует предположение, что лазер способствует развитию раковых клеток. А здоровье — важнее всего! Сегодня многие мужчины стесняются депиляции и даже считают ее чисто женской услугой. Но я не согласен! Мужчины потеют активнее женщин, поэтому отсутствие волос в местах повышенного потоотделения — это очень комфортно. И совсем необязательно делать депиляцию повсеместно — можно ограничиться зоной, которая вызывает наибольшее неудобство. Стереотипы о том, что девушки предпочитают волосатых парней, я тоже считаю пережитками прошлого. Современные мужчины следят за модными тенденциями, в соответствии с которыми отращивают себе бороду, аккуратно ее подстригают, удаляют волосы с шеи, корректируют форму бровей и при этом остаются мужчинами! Депиляция становится такой же стандартной процедурой, как подстригание ногтей или поход к парикмахеру. В конце концов, мужественность должна проявляться в поступках, а не в наличии или отсутствии волос.

Фото: личный архив героя

Антон Буксеев заместитель директора юридической фирмы, 35 лет Я решил попробовать шугаринг по совету знакомых — хотел избавиться от волос на более длительный срок, чем после применения бритвы. Шугаринг отлично мне подошел: волосы начинают расти через пару недель после процедуры, и они уже не такие густые. Поэтому сейчас я депилирую руки, грудь, спину и ягодицы примерно раз в месяц. Мне неважно, где делать депиляцию — в салоне или у мастера на дому. Лично я выбрал последний вариант, поскольку обстановка практически не отличается от салонной, а народу меньше. Никакой неловкости перед мастером я не испытываю, воспринимаю его как врача. А вот неприятные и непривычные ощущения от самой процедуры в первые разы были. Но со временем кожа привыкла: игнорировать боль стало легче, раздражения практически нет. Стереотипы о том, что депиляцию делают только мужчины нетрадиционной ориентации, мне кажутся просто смешными. Если так думать, то можно перестать и мыться, и стричь ногти, и ухаживать за кожей лица. Я, конечно, встречал со стороны знакомых непонимание: когда люди узнают о том, что я практикую шугаринг, они удивляются и спрашивают, зачем я вообще это делаю. Таким реакциям я не придаю никакого значения — мы живем не в каменном веке, главное, чтобы человеку было удобно!

Фото: личный архив героя

Александр Шилин тренер по плаванию в школе «I Love Swimming», 43 года Карьеру профессионального пловца я закончил в 25 лет, успев выполнить норматив мастера спорта международного класса, стать неоднократным чемпионом России и поучаствовать в Олимпийских играх 2000 года. Спустя шесть лет, во время которых я много работал в сидячем положении и в основном передвигался на автомобиле, решил вступить в федерацию спортивного плавания «Masters». Она объединяет пловцов старше 25 лет, которые при этом хотят выступать на соревнованиях. Конечно, соревноваться приходится на другом уровне (тренировки в «Masters» менее интенсивные, а для того, чтобы войти в клуб, необязательно быть профессиональным спортсменом), но здесь тоже есть особые нормативы и значимые титулы. Так, я неоднократно устанавливал рекорды России в разных возрастных категориях и на разных дистанциях и становился трехкратным золотым призером на чемпионатах мира (в Казани в 2015 году и в Будапеште в 2017-м).

Удаление волос со всего тела дает пловцу преимущество в полсекунды, когда плывешь 50 метров, и секунду, когда плывешь 100

Победа на соревнованиях зависит от доли секунд, поэтому здесь важно использовать все средства для достижения преимущества над соперником. Зачастую пловцы удаляют волосы со всего тела лезвием, тем самым снимая также верхний слой ороговевшего эпителия и раздражая рецепторы. Это делается для того, чтобы повысить «чувство воды»: так, человек, который умеет плавать, но не чувствует воду, переплывет бассейн в 25 метров за 25 гребков, а опытный пловец с повышенной чувствительностью может преодолеть ту же дистанцию за 7-8 гребков. Вода здесь ощущается не просто как жидкость, а скорее как твердое тело, от которого можно отталкиваться. Процедура «скабления» совсем безболезненная, но достаточно чувствительная: часто бывают царапины и покраснения, которые и усиливают то самое «чувство воды». Приступать к процедуре имеет смысл лишь перед серьезными соревнованиями и только тогда, когда спортсмен уже достиг определенного уровня скорости (обычно это мастер спорта, редко — кандидат в мастера спорта), иначе он не почувствует разницы. Лично я не брил руки, ноги и тело с 2000 года, хотя рекорд мира «Masters» на 50 метров на спине установил! Возможно, если бы брил, удалось преодолеть дистанцию еще быстрее: «скабление» дает преимущество в полсекунды, когда плывешь 50 метров, и секунду, когда плывешь 100. Думаю, у меня сейчас не те результаты, чтобы это реально помогло побить всех соперников. Вот когда начну тренироваться более интенсивно, подготовлюсь к соревнованиям должным образом, тогда, может быть, и побреюсь!

Что говорят о мужской депиляции и эпиляции врачи?

Юлианна Кириллова врач дерматолог-косметолог, владелица клиники косметологии «Sorry for my beauty» «Благодаря мужскому гормону тестостерону волосы у мужчин быстрее растут на теле и медленнее на голове. У девушек благодаря женскому гормону эстрогену, наоборот: на голове волос более густой, а на теле — более редкий. Несмотря на эти различия процедура удаления волос у обоих полов проходит одинаково. Вот только обычно мужчинам приходится делать ее чуть чаще, чем женщинам. Все волосы на теле можно удалить при помощи лазерной эпиляции. На сегодняшний день это самая безболезненная и безопасная процедура: то, что она способствует развитию раковых клеток, — миф. Провокатором появления раковых новообразований является ионизирующее излучение (то есть рентгеновские, гамма- лучи и УФ-лучи, которые дает солярий), лазерное излучение не относится к ионизирующим. Вся энергия здесь действует только на верхние слои кожи, глубина проникновения составляет всего несколько миллиметров, луч лазера не повреждает клеточную мембрану и никак не воздействует на генетическую информацию в ядре клеток. Для достижения эффекта от лазерной эпиляции необходим курс процедур: в среднем это 4-10 сеансов с интервалом 4-6 недель. Полное удаление волос на выбранном участке произойдет тогда, когда будут уничтожены все волосяные луковицы в активной стадии роста, а спящие "не проснутся" и не станут мишенью для лазера. Сразу после эпиляции кожа не гладкая, присутствуют "пеньки" на поверхности кожи, которые выпадают постепенно через 2-3 недели после процедуры. Также стоит помнить, что в интервалах между сеансами лазерной эпиляции допустимо лишь бритье — никакой депиляции. Кроме того, не рекомендуется находиться на солнце на протяжении двух недель после проведения процедуры. Если вам нужен быстрый эффект гладкой кожи — например, для поездки на море в ближайшие дни, выбирайте депиляцию. А если вы готовитесь к отпуску заранее — скажем, с осени, целесообразнее провести курс лазерной эпиляции. Только имейте ввиду: это довольно дорогостоящая процедура, хоть в наше время и становится все более доступной».

Дарья Лукина врач-косметолог, дерматовенеролог клиники высшей категории «ГрандМед» «Есть некоторые анатомические особенности строения мужского волоса и его роста. Связано это в основном с разным гормональным фоном у мужчин и женщин. Мужской волос более толстый, кутикула волоса плотнее, но при этом волосяной фолликул залегает более поверхностно, чем у женщин (примерно на 2 мм). Растет мужской волос быстрее, чем женский, но при этом сохраняется 2-3 года, а у женщин волос может прожить и до пяти лет. Анатомические особенности строения волоса у обоих полов не являются существенными, поэтому практически не влияют на выбор метода депиляции или эпиляции. Единственное различие состоит в том, что курс процедур для мужчин может длиться чуть дольше. Необходимость эпиляции у мужчин зависит от многих факторов: это и индивидуальные предпочтения, и потребность в комфорте, и нюансы работы. Например, сейчас эпиляция подмышечной зоны пользуется популярностью у подростков. Они предпочитают решить проблему роста волос уже в молодом возрасте и не прибегать к постоянному бритью в этой зоне впоследствии. Куда реже мужчины делают эпиляцию в области бороды, так как она сейчас в моде. Но некоторые используют эту процедуру в качестве профилактики вросших волос и поэтому отказываются от бороды в пользу гладкой кожи. В последнее время стереотипы о "брутальной волосатости" мужчин постепенно уходят. Например, у нас в клинике даже существует так называемая "имиджевая" эпиляция, которую проводят по линии роста волос бороды, усов и задней поверхности шеи. Барбер формирует необходимые линии, а косметолог ему помогает в работе. С развитием большого количества барбершопов это стало очень актуально. Также пользуется спросом эпиляция каких-то не очень эстетичных участков тела с повышенным ростом волос — например, на спине и ушах».