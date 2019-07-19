Kérastase выпустили сыворотку Nutritive — она восстанавливает сухие и ломкие волосы всего за одну ночь!
Косметический бренд по уходу за кожей головы и волосами Kérastase представил ночную питательную сыворотку Nutritive. Она преображает сухие и ломкие волосы, пока вы спите, — благодаря сочетанию корня ириса и смеси пяти витаминов (E, C, B3, B5, B6). Первый компонент восполняет питательные вещества, утраченные в дневное время, и создает защитный слой, а второй — запечатывает кутикулу и придает волосам шелковистость. При этом чтобы нанести Kérastase Nutritive, не нужно мыть или смачивать волосы, — сыворотка впитывается за считанные минуты без эффекта утяжеления!
Средство очень экономично (для одного раза достаточно 2-4 нажатий), подходит абсолютно всем типам волос и может быть использовано ежедневно. Купить и проверить это можно, сделав заказ на сайте Kérastase: сыворотка объемом в 90 мл стоит 3990 рублей.
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