Эзра Миллер стал лицом косметического бренда Urban Decay

Звезда фильма «Фантастические твари и где они обитают» Эзра Миллер, также известный своими эксцентричными выходами на красные дорожки (в платье-пуховике, с ручкой-бокалом или на высоких каблуках), стал новым амбассадором косметического бренда Urban Decay. Вместе с актрисой Джои Кинг и певицами CL, Lizzo и Karol G он снялся в рекламной кампании под слоганом «Pretty Different», который призывает к отрицанию стандартов красоты. В видео-ролике, напоминающем новый эпизод сериала «Черное зеркало», они смотрят однотипные мастер-классы по нанесению макияжа и позируют для клишированных глянцевых фотосессий, а потом — в качестве протеста — делают себе яркий макияж с красной помадой, фиолетовыми стрелками и персиковыми тенями.

«"Pretty Different" — это наш гимн для "бьюти-голиков", которые не следуют стандартам красоты, — рассказывает Венде Зомнир, соосновательница бренда Urban Decay. — Это наша дань индивидуальности, потому что все мы разные. Это наш подход к переосмыслению того, что значит быть косметическим брендом. Наши амбассадоры — динамичные, глобально мыслящие люди, которые отстаивают то, во что верят. Они являются истинным определением "Pretty Different" и воплощают дух Urban Decay. Потому что быть странным и идти против существующего положения вещей — это значит быть собой»

Напомним, в России для американского бренда снимается модель Саша Паника: в марте этого года она появилась в рекламной кампании спрея для закрепления макияжа All Nighter.