Почему регулярность ухода за собой важнее стоимости косметики? Объясняет Тина Канделаки

В издательстве АСТ вышла книга «PRO лицо» телеведущей Тины Канделаки, которая теперь обучает подписчиков правильному уходу за собой и даже выпустила собственную коллекцию косметики. «Собака.ru» публикует отрывок из бьюти-монографии о том, как Тина ухаживала за лицом до звездных гонораров, какую продукцию использует сейчас и почему выступает против радикальной косметологии.

Я уже писала, что начала ухаживать за собой очень рано. Тридцать лет назад не было интернета, соцсетей и бьюти-блогерш и все приходилось постигать самой. Но мне очень повезло: я родом из Тбилиси, а, как мне кажется, стремление ухаживать за собой у тбилисских женщин в крови. Очень много знаний о красоте я впитала буквально из воздуха. Когда мы молоды, не имеем большого опыта за плечами, поступаем так, как нас учили (пусть даже неосознанно, просто на своем примере) близкие нам люди — родители, бабушки и дедушки, друзья. Мы еще не умеем анализировать прошлые поступки и планировать будущие и, как нам кажется, действуем интуитивно, воспроизводим в реальности модели, которые видели в детстве.

Профессиональная косметология в то время не была так развита, как сейчас, а вот домашняя в Тбилиси всегда процветала. Первый врач-косметолог, к которой меня привела мама (мне тогда было 16 лет), тоже занималась изготовлением средств по уходу за собой. У меня сложилось впечатление, что у каждой жительницы нашего города была знакомая женщина, игравшая роль домашнего косметолога — не потому, что работала на дому, а потому, что использовала косметику собственного, домашнего, производства. Домашние средства были достаточно эффективны, по крайней мере, мы в это верили. Помню, как некоторые производители старались красиво упаковать свою продукцию, чтобы привлечь внимание покупателей и переманить клиентов. А их конкурентки, которые не могли себе этого позволить, говорили нам: «Не верьте им, главное не обертка, а состав!»

Сейчас я вспоминаю те времена с улыбкой. Но именно тогда уход за собой незаметно становился частью моей повседневной реальности. Я сама не варю кремы, но знаю женщин, которые занимаются этим до сих пор. Они покупают ингредиенты, изучают их, смешивают и получают домашние средства по уходу за собой. Есть даже целые сообщества! Мне кажется, что приготовление домашних кремов — весьма интересный процесс, который помогает отвлечься, снять стресс и к тому же приносит материальный, ощутимый и полезный результат. Но есть один важный момент: пожалуйста, помните о том, что если у вас есть серьезные проблемы с кожей, решать их можно только профессиональными методами!

Пожалуй, самым близким и родным примером для меня стала бабушка Мария. Она очень много внимания уделяла уходу за собой, даже мама не занималась своей внешностью так тщательно. Каждую неделю бабушка делала коррекцию бровей, выполняла разнообразные процедуры по уходу за лицом, и в свои 70 лет выглядела просто великолепно. Она не пользовалась дорогой профессиональной косметикой, но ее кожа буквально светилась здоровьем.

Благодаря бабушке я осознала, что состояние кожи напрямую зависит от того, сколько сил и времени мы тратим на уход за ней. Я была свидетельницей того, как серьезно бабушка заботилась о себе, и мне и в голову не приходило объяснять превосходное состояние ее кожи хорошей наследственностью. Вообще, многие события и явления в нашей жизни мы склонны объяснять генами, тем самым снимая с себя ответственность за происходящее. Я полагаю, что ссылка на гены — это часто всего лишь оправдание собственного бездействия и лени, а также успеха других. «Она прекрасна в свои пятьдесят — да это ей повезло с наследственностью! Все женщины в их семье отлично выглядят. А вот мне, наоборот, не повезло...» А может быть, дело не в везении? Может быть, просто эти женщины тратят много сил, чтобы выглядеть соответствующим образом?..

Многие события и явления в нашей жизни мы склонны объяснять генами, тем самым снимая с себя ответственность за происходящее

Я понимала, что бабушка так замечательно выглядит главным образом потому, что регулярно за собой ухаживает, и старалась следовать ее примеру. Мама отвела меня к косметологу из-за проблем с кожей, которые часто возникают у девочек в переходном возрасте. Кстати, если у вас есть дочь, и вы заметили, что на ее коже появились, например, подростковые прыщики или черные точки, не медлите, сразу отправляйтесь к специалисту. Дело в том, что иначе, не имея доступа к профессиональным советам, девочка начнет действовать самостоятельно и может случайно занести инфекцию, которая оставит свой след (в виде рубцов и кратеров) на всю жизнь. Если проблемы ярко выражены, нужно не просто идти, а бежать к врачу-дерматологу! Я очень благодарна своей маме за то, что она в свое время отвела меня к специалистам, не дав развиться самым разным комплексам. Так же поступила и я со своей дочерью Меланией. У нее были проблемы с кожей, но мы их решили, и теперь ее кожа в идеальном состоянии. Более того, она, как и я, начала регулярно за собой ухаживать, и я этому очень рада.

Я не перестала посещать косметолога и после того, как подростковые проблемы были устранены. Мои регулярные визиты стали особенно актуальны, когда я устроилась на телевидение и начала регулярно гримироваться. Для грима тогда использовали косметику Max Factor — я никогда не забуду ту жирную основу, которую накладывали мне на лицо каждый день. В то время в Тбилиси были проблемы с электричеством, у нас в доме не было отопления, газа и горячей воды. Мама всегда разогревала воду к моему приходу, чтобы я могла смыть грим, который был у меня на лице с утра до вечера. Но я часто опаздывала, поэтому вода становилась холодной, а разогреть повторно было нельзя (генератор не мог работать постоянно), к тому же на улице бывало уже темно. И вот в таких условиях я с трудом и подолгу (мама — свидетель) очищала кожу, размазывая жирный тон холодной водой. Потом наносила на лицо крем Nivea (немецкий и тоже жирный, в синей баночке) и мгновенно засыпала.

Так закалялась сталь — или формировалась моя личная дисциплина. Снять макияж перед сном — это и сегодня обязательная часть моего распорядка дня, своеобразный рефлекс. Я твердо верила, что сумею преодолеть все трудности, которые были у меня на тот момент. Я не собиралась вечно жить в таких условиях, и очень много, на жалея сил, работала, чтобы добиться своей цели. Я сильно уставала, и часто по возвращении домой мне хотелось только одного — свернуться калачиком и поскорее уснуть. Но я прекрасно понимала, что если не буду очищать кожу, то со временем она утратит здоровый вид. Я не сомневалась, что моя жизнь изменится к лучшему, но не хотела, чтобы изменения давались так дорого — ценой испорченного лица, которое пришлось бы долго восстанавливать (и не факт, что я достигла бы нужного результата). Именно это, казалось бы, столь простое решение избавило меня от многочисленных сложностей и помогло сэкономить время и деньги. И сразу отмечу, что своим здоровьем моя кожа в первую очередь обязана этому правилу, а уже потом — косметике по уходу и салонным процедурам. Я неукоснительно соблюдаю его и сегодня.

В 21 год я переехала в Москву и сразу же начала искать косметолога. В Москве я впервые познакомилась с профессиональной косметикой, которая, разумеется, отличалась от домашней грузинской. К тому времени у меня уже сформировалась стойкая внутренняя потребность в уходе за собой. Я осознавала, что хочу этого для самой себя, а не для того, чтобы, скажем, нравиться мужчинам или превзойти других женщин. То есть это был мой личный осознанный выбор. Необходимо осознать себя как женщину, захотеть выглядеть красивой и желанной, а затем осознанно идти к поставленной цели.

Вспоминается один немного забавный случай. Когда я вела программу «Детали» на СТС, моя зарплата составляла 1 000 долларов. Однажды я пришла к Александру Роднянскому и сказала: «Александр Ефимович, я каждый день гримируюсь, мне нужно еще 500 долларов». Александр Ефимович посмотрел на меня непонимающим взглядом и удивленно спросил: «Зачем тебе 500 долларов?» И я объяснила: «Понимаете, я каждый день в гриме, и если не буду посещать косметолога, то от лица ничего не останется». Роднянский рассмеялся и... повысил мне зарплату. Впоследствии он очень любил рассказывать этот анекдот — как к нему пришла Канделаки и попросила увеличить зарплату на 500 долларов, потому что ей на косметолога не хватает!

В условиях ограниченного бюджета мне приходилось выбирать между покупкой одежды или обуви и визитами к косметологу. И я всегда выбирала второе

Хочу поделиться с вами маленьким секретом: в период моей работы в «Деталях» я в основном ходила в спортивной одежде. Да-да! Дело в том, что эфиры у меня были по вечерам, а днем я отсыпалась, и меня мало кто видел. Поэтому я носила простые и удобные спортивные костюмы (их у меня было, наверное, штук шесть). Признаюсь, одежда тогда не входила в число моих приоритетов: я купила квартиру родителям, взяла кредит на собственное жилье. Квартиры нужно было обустраивать: делать ремонт, покупать мебель и аксессуары. В условиях ограниченного бюджета мне приходилось выбирать между покупкой одежды или обуви и визитами к косметологу. И я всегда выбирала второе. Я отдавала себе отчет, что новую кофточку или пару туфель смогу проносить от силы года два-три, а свое лицо буду «носить» всю жизнь. И это мое второе правило — не экономить на уходе за собой.

Да, сейчас у меня нет финансовых затруднений, но теоретически я могла бы тратить больше денег на что-то другое, скажем, на ту же дизайнерскую одежду. Но, как я уже писала выше, внешность — один из моих приоритетов, и потому я не жалею на уход за собой ни денег, ни времени — этого важнейшего ресурса, которого, кстати, больше не становится. Уровень дохода может измениться, а вот в сутках всегда останется лишь 24 часа — и на что мы будем их тратить, зависит только от нас, альтернатив сейчас очень много!