Clarins представили Joli Rouge Lacquer — жидкий лак для губ в классическом твердом стике

К линейке помад Clarins – матовой Joli Rouge Velvet, сияющей Joli Rouge Brillant и атласной Joli Rouge – добавился жидкий лак для губ Joli Rouge Lacquer в классическом твердом стике. Новинка сделана на основе растительных масел и экстракта солероса — растения со средиземноморского побережья, которое отлично приспособилось к непростым природным условиям (ветру, избытку солей в почвах, приливам и отливам). В результате исследований эксперты Clarins обнаружили, что экстракт солероса помогает клеткам кожи удерживать воду — именно благодаря нему Joli Rouge Lacquer увлажняет губы на протяжении целых восьми часов!