Organic Shop выпустили коллекцию бьюти-средств по рецептам российских блогеров

Бренд натуральной косметики Organic Kitchen выпустил третью коллекцию бьюти-средств от 11 приглашенных российских блогеров. В этот раз ими стали стилист по волосам Таху Safari, художник по костюмам Екатерина Инберг, фотомодель Аня Белис, телеведущая Наталья Горожанова, лайфстайл-блогер Мари Новосад, фитнес-гуру Екатерина Усманова, художник Аня Egoista, диджей Вероника Федорова, тревел-блогер Катя Янок, интернет-маркетолог Катя Бутко и шеф-редактор Cosmopolitan и Glamour Ира Толкие, которые самостоятельно придумали идею и дизайн для своих продуктов — массажного масла, увлажняющего крема для рук, переливающегося лосьона-хайлайтера и сахарного матча-скраба.

В основу бьюти-новинок, которые профессиональные технологи Organic Kitchen разработали по рецептам девушек, легли ингредиенты без парабенов, минеральных масел, SLS, SLES и других вредных компонентов. Средства разложены по ярким разноцветным баночкам и законсервированы с помощью безопасных пищевых компонентов наподобие тех, которые используются при консервировании в домашних условиях. Только вот чтобы попробовать продукты, не нужно ждать до зимы — они уже появились в продаже!