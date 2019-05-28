Organic Shop выпустили коллекцию бьюти-средств по рецептам российских блогеров
Бренд натуральной косметики Organic Kitchen выпустил третью коллекцию бьюти-средств от 11 приглашенных российских блогеров. В этот раз ими стали стилист по волосам Таху Safari, художник по костюмам Екатерина Инберг, фотомодель Аня Белис, телеведущая Наталья Горожанова, лайфстайл-блогер Мари Новосад, фитнес-гуру Екатерина Усманова, художник Аня Egoista, диджей Вероника Федорова, тревел-блогер Катя Янок, интернет-маркетолог Катя Бутко и шеф-редактор Cosmopolitan и Glamour Ира Толкие, которые самостоятельно придумали идею и дизайн для своих продуктов — массажного масла, увлажняющего крема для рук, переливающегося лосьона-хайлайтера и сахарного матча-скраба.
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BOOTY LOVE, массажное масло от онлайн-университета фитнеса Usmanova Team Екатерины Усмановой
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MAGIC, несмываемая сыворотка для восстановления волос от режиссера и художника по костюмам Катерины Инберг
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HOT NUTS, горячая антицеллюлитная маска-обертывание от онлайн-университета фитнеса Usmanova Team Екатерины Усмановой
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«СДЕЛАНО В ДЖУНГЛЯХ», увлажняющий крем для рук от художника Ани Egoista
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CALIFORNIA, all-in-one крем для лица и тела от основательницы агентства креативных рекламных интеграций The Talents Иры Толкие
В основу бьюти-новинок, которые профессиональные технологи Organic Kitchen разработали по рецептам девушек, легли ингредиенты без парабенов, минеральных масел, SLS, SLES и других вредных компонентов. Средства разложены по ярким разноцветным баночкам и законсервированы с помощью безопасных пищевых компонентов наподобие тех, которые используются при консервировании в домашних условиях. Только вот чтобы попробовать продукты, не нужно ждать до зимы — они уже появились в продаже!
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PLAYLIST MATCHA, сахарный матча-скраб для лица от диджея Вероники Федоровой
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HOLLYWOOD STORIES, увлажняющий крем для лица от блогера Кати Янок
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COCO WONDER, восстанавливающая маска-скраб для лица от модели и телеведущей Натальи Горожановой
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I'MOДЕЛЬ, топ-крем для проблемной кожи от модели Ани Белис
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THE BODY, парфюмированное масло для тела от блогера Кати Бутко
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BAD BITCH GLITTER LOTION, лосьон-хайлайтер для лица и тела от блогера Мари Новосад
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HARDCORE MASK, восстанавливающая маска-уход для поврежденных и ломких волос от парикмахера Таха Safari
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