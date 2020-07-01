Natura Siberica выпустила косметическое средство в поддержку Центра «Амурский тигр»

Амурский (или уссурийский) тигр — не только один из самых крупных тигров на Земле, но и единственный подвид, способный выживать в условиях сурового северного климата. Существование амурского тигра еще в середине XX века было под угрозой из-за неконтролируемой охоты и вырубки лесов. Благодаря деятельности Центра численность амурского тигра преодолела критический рубеж. Дикая популяция тигра стабильно растет и составляет около 600 особей, но они все еще нуждаются в активной поддержке.