Российский косметический бренд Natura Siberica пытается привлечь внимание к деятельности Центра «Амурский тигр», который занимается спасением редкого вида, занесенного в Красную книгу. В честь этой инициативы выпущено черное антибактериальное мыло для мужчин «Сибирская баня» с изображением животного.
Natura Siberica выпустила косметическое средство в поддержку Центра «Амурский тигр»
Амурский (или уссурийский) тигр — не только один из самых крупных тигров на Земле, но и единственный подвид, способный выживать в условиях сурового северного климата. Существование амурского тигра еще в середине XX века было под угрозой из-за неконтролируемой охоты и вырубки лесов. Благодаря деятельности Центра численность амурского тигра преодолела критический рубеж. Дикая популяция тигра стабильно растет и составляет около 600 особей, но они все еще нуждаются в активной поддержке.
Новое косметическое средство Natura Siberica с таким же несгибаемым, как у амурского тигра, характером создано специально для мужчин. Черное антибактериальное мыло для тела и волос «Сибирская баня» дарит коже и волосам 100% очищение и антибактериальную защиту. Благодаря уникальному составу на основе диких таежных трав и активному современному компоненту Microsyn PHMB 20 (гуанидину) черное сибирское мыло убивает 99,9% вирусов и бактерий. Гуанидин рекомендован Роспотребнадзором для проведения дезинфекционных мероприятий, включающих меры личной гигиены и дезинфекцию помещений, для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами (инструкция 02/770-2020-32 от 23.01.2020).
Это не первая экоинициатива Natura Siberica. Косметический бренд также занимался созданием одних из первых в России сертифицированных органических хозяйств, сотрудничал с Ботаническим садом Иркутского государственного университета в области сохранения и размножения редких видов растений, занимался поддержкой Государственного природного биосферного заповедника «Убсунурская котловина».
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