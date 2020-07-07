Традиционно каждый месяц в Бостонский Институт Эстетической Медицины приезжают американские специалисты, которые выстраивают и контролируют исправление прикуса. Пока они временно не могут прилететь в Петербург и Москву, процесс можно начать с их российскими коллегами, воспользовавшись скидкой 50%, которая действует на лечение при помощи и кап Invisalign, и брекет-систем. Услуга предусматривает совместное ведение пациентов американскими и российскими стоматологами.
В БИЭМ можно исправить прикус со скидкой 50%
Врачи БИЭМ одними из первых начали работать с капами Invisalign, как только элайнеры появились на американском рынке. В отличие от брекет-системы, коррекция Invisalign не займет много времени – на ежемесячный визит к доктору нужно запланировать всего 15 минут. Само лечение на гибких прозрачных элайнерах в среднем быстрее на 20%. Тем не менее месте с ортодонтом БИЭМ для исправления прикуса можно подобрать брекет-систему, у которой есть свои показания и плюсы.
Скидка распространяется на клинические случаи легкой и средней степени. Степень определяется доктором во время очной или онлайн консультации. Чтобы воспользоваться скидкой, лечение необходимо начать до 31 августа.
Бостонский Институт Эстетической Медицины, ул. Кораблестроителей, 30а, к. 7, тел. 8 (812) 701-0901, bostoninst-clinic.ru
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