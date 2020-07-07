В БИЭМ можно исправить прикус со скидкой 50%

Врачи БИЭМ одними из первых начали работать с капами Invisalign, как только элайнеры появились на американском рынке. В отличие от брекет-системы, коррекция Invisalign не займет много времени – на ежемесячный визит к доктору нужно запланировать всего 15 минут. Само лечение на гибких прозрачных элайнерах в среднем быстрее на 20%. Тем не менее месте с ортодонтом БИЭМ для исправления прикуса можно подобрать брекет-систему, у которой есть свои показания и плюсы.