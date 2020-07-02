Нишевые бренды начали выпускать санитайзеры

Санитайзер HobePergh содержит натуральные экстракты, ухаживающие за кожей. Средство обогащено глицерином и эфирными маслами горной сосны и мексиканского лайма. Глицерин хорошо увлажняет и защищает кожу: он популярный ингредиент в средствах, которые борются с обезвоживанием кожи. Масло горной сосны оказывает тонизирующее, антисептическое, а также антистрессовое воздействие на кожу. Эфирное масло лайма обладает антибактериальным эффектом. Эту же функцию выполняет и денатурированный спирт (его добавляют согласно санитарно-гигиеническим нормам). Максимальное очищение рук гарантировано. Санитайзер HobePergh практичен в использовании, так как не требует смывания водой, и представлен в нескольких объёмах: 30, 500 и 1 000 мл.

Санитайзер Compagnie de Provence создан на основе очищенного денатурированного спирта (до 80%), который является отличным антисептиком. При этом гель не требует смывания, а кожа рук не останется пересушенной, так как в составе есть витамин Е и гиалуроновая кислота. Они поддерживают здоровое и увлажненное состояние кожи. Цветочный аромат геля навевает воспоминания о летнем празднике на солнце: он сочетает в себе нежные цветочные ноты с игристыми фруктовыми. Представлен в формате объемом 100 мл — такой удобно везде носить с собой.

Парфюмированный санитайзер Mango Skin от Vilhelm Parfumerie состоит из 73% спирта, а также увлажняет и формирует на коже невидимую защитную пленку за счет масла листьев чайного дерева. После использования геля на коже остается изысканный и стойкий аромат манго. Средство упаковано в удобный формат на каждый день — 75 мл.