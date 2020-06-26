Moncler запустит парфюмерную линию с Interparfums

Скоро в магазины Moncler можно будет зайти не только за идеальным пуховиком или стильными аксессуарами, но и за новым парфюмом: бренд подписал эксклюзивное глобальное соглашение с Interparfums, одним из крупнейших производителей и дистрибьютеров парфюмерии и косметики. Лицензия будет действовать до конца 2026 года с перспективой продления на пять лет. Interparfums создадут ароматы, которые будут продаваться в монобрендовых бутиках Moncler, а также в отдельных универмагах, специализированных магазинах и магазинах дьюти-фри. Запуск первой линии ожидается в 2022 году.