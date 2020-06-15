Bvlgari Parfums приглашает на онлайн-экскурсии об Античности в Zoom. Места ограничены!

Экскурсию «Семь чудес античного искусства и как они влияют на нас» проведет Ольга Партина – искусствовед, специалист по искусству эпохи Античности, углубленно занимается темой римского портрета; автор специализированных курсов по истории искусств. Вот что она говорит о предстоящей экскурсии: «Наши представления о свободе, человеке и красоте во многом коренятся в той далекой эпохе. В ходе экскурсии мы попробуем проследить, как явления нашей сегодняшней жизни (классическая архитектура, театр и даже парфюмерия) возникали или впервые получали развитие в Античности».

Участие в туре возможно небольшими группами. Первым 15 желающим, направившим заявку на адрес электронной почты: guestlist@pr-propagandagem.ru придет подтверждающее письмо со ссылкой на конференцию в Zoom.