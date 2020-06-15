Bvlgari приглашает совершить несколько онлайн-экскурсий во времена Античности и узнать много нового о влиянии этой эпохи на современность. ГМИИ им. А.С. Пушкина подготовил авторские туры, тематика которых задана 2700-летним греко-римским культурным наследием – постоянным источником вдохновения для ювелирного дома. Ближайший тур «Семь чудес античного искусства и как они влияют на нас» состоится 16 июня в 19:00.
Bvlgari Parfums приглашает на онлайн-экскурсии об Античности в Zoom. Места ограничены!
Программа первого цикла составлена при участии департамента Bvlgari Parfums. Созданная им коллекция высокой парфюмерии Le Gemme заключена во флаконы в виде древних амфор и обелисков, напоминающих о легендах Пути самоцветов. По замыслу Bvlgari, все ароматы коллекции посвящены драгоценным камням, окутанным мифами и легендами, за которыми в разные исторические эпохи отправлялись целые экспедиции и за которые велись ожесточенные войны.
Экскурсию «Семь чудес античного искусства и как они влияют на нас» проведет Ольга Партина – искусствовед, специалист по искусству эпохи Античности, углубленно занимается темой римского портрета; автор специализированных курсов по истории искусств. Вот что она говорит о предстоящей экскурсии: «Наши представления о свободе, человеке и красоте во многом коренятся в той далекой эпохе. В ходе экскурсии мы попробуем проследить, как явления нашей сегодняшней жизни (классическая архитектура, театр и даже парфюмерия) возникали или впервые получали развитие в Античности».
Участие в туре возможно небольшими группами. Первым 15 желающим, направившим заявку на адрес электронной почты: guestlist@pr-propagandagem.ru придет подтверждающее письмо со ссылкой на конференцию в Zoom.
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