Одна из крупнейших сетей парфюмерии и косметики «Рив Гош» проведет 20 июня благотворительный марафон #Мывместе, приуроченный ко Дню медицинского работника. В рамках акции будет оказана адресная помощь больницам 10 российских регионов, в которых зафиксирована наиболее сложная эпидемиологическая ситуация. На счета учреждений перечислят 50% от продаж продуктов брендов-участников марафона.
«Рив Гош» проведет благотворительный марафон #Мывместе в поддержку больниц
В марафоне #Мывместе участвуют марки Guerlain, Givenchy, Estee Lauder, clarions, Clinique, Kenzo, Paco Rabanne, Smashbox, Origins, Make Up Forever, Fresh Line, Max factor, Eva Mosaic, Architect Demidoff, Tiziana Terenzi, Molinard, Comme des Garcons, Nasomatto, DKNY, Angel Schlesser, Limoni, Toni&Guy, Lululun, John Freida, Biore, Vivienne Sabo, Weleda, Nonicare, Mavala.
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