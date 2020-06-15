«Рив Гош» проведет благотворительный марафон #Мывместе в поддержку больниц

Одна из крупнейших сетей парфюмерии и косметики «Рив Гош» проведет 20 июня благотворительный марафон #Мывместе, приуроченный ко Дню медицинского работника. В рамках акции будет оказана адресная помощь больницам 10 российских регионов, в которых зафиксирована наиболее сложная эпидемиологическая ситуация. На счета учреждений перечислят 50% от продаж продуктов брендов-участников марафона.