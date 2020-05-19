20 мая — международный день пчелы, и французский бренд Guerlain напоминает об их важности для биоразнообразия планеты. Эти насекомые играют ключевую роль в процессе опыления: без него значительная часть флоры может просто исчезнуть. Природа вдохновляет Guerlain с 1828 года, и ее сохранение — ключевая задача бренда. Именно поэтому дом Guerlain, чей символ — пчела, стремится спасти все виды пчел, что находятся под угрозой вымирания.
Guerlain празднует международный день пчелы
Guerlain делают все возможное для сохранения популяции пчел. Например, бренд сотрудничает с Ассоциацией Бретонской Черной Пчелы на острове Уэссан и Французской Пчелиной Обсерваторией. В 2017 году и вовсе основал собственный Университет Пчелы, который объединяет лучших специалистов в области — вместе они определяют наиболее эффективные практики для сохранения биоразнообразия пчел. А с 2020 года началось сотрудничество с программой UNESCO «Человек и Биосфера» совместно с Французской Пчелиной Обсерваторией. Программа подразумевает обучение пчеловодов и помогает в создании и распространении пчеловодств по всему миру. Кроме того, она направлена на изучение позитивного влияния опыления на биосферу.
Вот несколько фактов об этих уникальных и важных насекомых:
- пчёлы — единственные насекомые в мире, которые производят продукт, потребляемый человеком;
- чтобы произвести килограмм меда, им необходимо собрать пыльцу с миллиона цветов;
- во Франции обитает 1 000 различных видов диких пчел, а во всем мире их — 20 000;
- сегодня уровень смертности пчел составляет 30%, хотя нормальным уровнем считается 5%.
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