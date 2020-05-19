Guerlain празднует международный день пчелы

Guerlain делают все возможное для сохранения популяции пчел. Например, бренд сотрудничает с Ассоциацией Бретонской Черной Пчелы на острове Уэссан и Французской Пчелиной Обсерваторией. В 2017 году и вовсе основал собственный Университет Пчелы, который объединяет лучших специалистов в области — вместе они определяют наиболее эффективные практики для сохранения биоразнообразия пчел. А с 2020 года началось сотрудничество с программой UNESCO «Человек и Биосфера» совместно с Французской Пчелиной Обсерваторией. Программа подразумевает обучение пчеловодов и помогает в создании и распространении пчеловодств по всему миру. Кроме того, она направлена на изучение позитивного влияния опыления на биосферу.