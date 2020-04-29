Organic Kitchen и Instagram-блогеры представили новую коллаборацию, в рамках которой косметические средства сделали актриса Надя Сысоева, визажист Геворг, телеведущая Айза Анохина, певица Kaya, блогер Снежана Янченко, модель Наталья Коренева и ЗОЖ-проект Vegetarian, lifestyle-блогер Мари Новосад и бьюти-эксперт Адэль Мифтахова.
Organic Kitchen и Instagram-блогеры выпустили новую линейку косметических средств
В этот раз в серии, помимо уходовых продуктов, появились косметические – например, блеск для губ, румяна и мерцающее молочко для тела. Кроме того в коллаборацию – шестую по счету! – вошли гидрофильное масло для снятия макияжа, гель-хайлайтер, успокаивающая маска для лица, питательный крем с маслом персика и укрепляющий крем для тела. Новые бьюти-средства можно купить уже сегодня – они представлены в онлайн-магазинах wildberries.ru и 4fresh.ru.
Напомним, Organic Kitchen – одна из самых популярных косметических линий в России. За четыре года ее существования по всей России продано более 10 миллионов этих ярких, полезных и натуральных баночек. Несколько лет назад Organic Kitchen запустил серию средств, которые создаются вместе с инфлюенсерами – теми, кто по праву считается лидером мнений в своей области. Ранее мы писали о третьем и четвертом выпусках бренда и блогеров.
Фото: архивы пресс-службы
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