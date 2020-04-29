Organic Kitchen и Instagram-блогеры выпустили новую линейку косметических средств

Напомним, Organic Kitchen – одна из самых популярных косметических линий в России. За четыре года ее существования по всей России продано более 10 миллионов этих ярких, полезных и натуральных баночек. Несколько лет назад Organic Kitchen запустил серию средств, которые создаются вместе с инфлюенсерами – теми, кто по праву считается лидером мнений в своей области. Ранее мы писали о третьем и четвертом выпусках бренда и блогеров.

Фото: архивы пресс-службы

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