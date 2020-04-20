Британская лаванда, дамасская роза и японский пион: 13 парфюмерных новинок апреля

La Vie est Belle Intensément

Lancome

Если бы La Vie est Belle был блогером, то точно миллионником. Дарлинг консультантов любых парфюмерных сетей, бестселлер, счастливчик, сладкий франт — праздничный аромат стабильно всех интригует, как шелковый бант на голой спине. Но нынешний апрель идет в комплекте с революционными тезисами и для него: вместо пудровой гурманской пирамиды из бобов тонка и горки пралине нам выдают малиновый звон с отголосками ванили и ириса. Кажется, это все еще бант, но уже на нагретом монокини.