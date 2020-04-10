Бьюти-эксперт и топ-визажист Елена Крыгина рассказала Ксении Гощицкой, директору отдела моды и искусства «Собака.ru», как наладить работу дома и свести прокрастинацию к минимуму
Топ-визажист Елена Крыгина – о том, как после карантина стать немного лучше, чем до
Как тебе, супер-активному человеку, удается соблюдать режим самоизоляции?
Пока нет острой необходимости куда-то выходить, я остаюсь дома. И совершенно от этого не страдаю, даже так скажу – ничего не успеваю. Первым делом я разделила домашнее пространство по функционалу: на зоны для работы, отдыха, чтения и просмотра сериалов. Кстати, за время карантина мне пока не удалось посмотреть ни одного. (Смеется). Я даже свой стол зонировала на место для работы и место для завтраков и обедов: с одной стороны бумаги и компьютер с экселями, с другой –красивая сервировка и свечи. Я вижу, как некоторые от стресса физически теряют энергию, людей просто расплющивает по дивану, а меня он заряжает. Кризисные режимы переключают меня в режим драйва. Я и окружающих тормошу, никому не даю сидеть на месте.
Размазывает людей чаще всего тревога - это не твое состояние?
Как говорит Андрей Владимирович Курпатов, все мы невротики! Мое проявление тревоги – действие. Конечно, я беспокоюсь за бизнес, но я себя приучила: если начну рефлексировать и нагнетать, будет еще хуже. Назовем то, что сейчас происходит, ОСС – Очень Странная Ситуация. Итак, код ОСС введен – и это сигнал к действию. Я сажусь, беру блокнот, ручку и расписываю по пунктам, что можно сделать в конкретный момент. Меня, кстати, именно Андрей Владимирович научил с тревоги переключаться на планирование. И вообще, как человек, который воспитывался в журнале «Собака.ru», я теперь могу все – я очень благодарна этой школе, где тебя учат глубоко вникать в идею, прорабатывать тему, искать суть. Для меня, как для визажиста, это был самый развивающий период. Мы уезжали на съемки в Пушкинские горы, тащили на лед Финского залива кровать, ночами не спали, из тряпок каких-то делали кутюр – самый крутой этап в моей профессиональной жизни, такой энергии, как в «Собаке.ru» нет нигде больше.
Твой режим дня изменился?
Нет, потому что и раньше я много работала из дома. Просыпаюсь около 8.30, долго завтракаю, читаю, занимаюсь йогой – делаю упор на асаны со скрутками, потому что скрутки выжимают из тела гнев, становишься спокойнее, раздражительность уходит. И так как у нас же пока всего два положения: либо сидя, либо лежа, важно растягивать поясницу и спину – у меня для этого есть специальные спортивные валики. Потом сажусь за работу: планирую дела компании на будущее, анализирую сводки. Дома я хожу в красивых кроссовках – они пружинят и подкачивают энергией, что ли. Я не представляю, как сконцентрироваться на важных задачах в пижаме, с пучком на голове, в теплых носочках, завернутой в одеялко и с чашечкой какао. Для концентрации и эффективности нужно повторить все привычные ежедневные действия, как если бы не было никакого карантина. Мозг привык к тому, что теплый диван означает: «Отдыхаем!». И все: человек переходит в режим постоянного отдыха, уже устал отдыхать, а взяться за работу не может.
Многие процессы перешли в диджитал и встречи стали по видеозвонкам: а как классно выглядеть в Zoom?
Во-первых, для видеоконференции важно, чтобы вы чувствовали себя уверенно, поэтому оденьтесь красиво. Во-вторых, не должен отвлекать фон: не нужно ходить с ноутбуком по квартире и уж точно не стоит демонстрировать на заднем плане гору немытой посуды. Выберите место, где на вас выигрышно падает свет и конечно, сделайте базовый макияж: расчесанные брови, BB-крем, накрашенные ресницы и кремовый пигмент Concrete Peach из линии Krygina Cosmetics – растушевать на глаза, щеки и губы! Для сияния можно добавить на верхнее веко металлизированный пигмент Rose Silver. Еще один секрет – рассеивающая свет пудра: ее для видео нужно наносить больше, чем для обычного мейкапа.
Самый необходимый в самоизоляции уходовый продукт?
Увлажняющий крем или спрей, ведь без свежего воздуха и привычного обновления кожа будет сильно обезвоживаться и тускнеть, а также бальзам для губ.
Твоя компания тоже переориентировалась в онлайн?
Конечно, полностью перевести Krygina Studio в интернет не получилось: мы все же оказываем контактные услуги. Но мы вводим онлайн-уроки макияжа с полным разбором косметички нашими мастерами в Zoom. Теперь к нашему домику красоты могут подключаться регионы, да и вообще весь мир. Мы заряжены на то, чтобы снимать контент, делится лайфхаками, учить самостоятельно укладывать волосы, снимать отросший гель-лак, делать маникюр. Эти видеоуроки мы выкладываем в инстаграм @kryginastudio.
В Krygina Cosmetics происходит основной движ – крутейшие визажисты целыми днями показывают, как смешивать цвета, как сделать арт-макияж, пастельный или даже дрэг. Мы выбрали стратегию вдохновлять людей, быть активными и позитивными. Мы не ноем. Я в рабочем чате написала искреннюю, от души собственную речь президента, что мы должны собраться и работать. Если нет физической возможности оказывать свою услугу, рассказывать о ней – любой контент на вес золота. И я вижу, как вся моя команда включилась, она у меня просто потрясающая! Могу посоветовать тем, кто остался без работы: лучшее, что вы можете сделать, чтобы вернуться на свое место в мае, это написать своему руководству: «Чем я могу сейчас быть полезен?».
Тебе не кажется, что самоизолировавшись, мы парадоксальным образом ста-ли больше друг с другом общаться?
Конечно! Диджитализация и эффект ложного присутствия – мы же все в инстаграме живем – достигли такой точки, что сама жизнь вмешалась и по голове дала, чтобы мы вспомнили о том, что можно друг друга обнять, сказать ласковые слова и реально участвовать в жизни близких, а не просматривать их сторис и думать, что ты в их жизни присутствуешь. Позвоните своим дорогим бабулям, потому что лучшее, что мы можем для них сделать - разговаривать! Постоянно! Вот тогда они будут заняты. А с вашей зарядкой, «ютьюбом» и осваиванием интернета они вас пошлют, куда подальше. Им важно просто с вами поболтать, чтобы голосок ваш родной услышать, мы же для бабушек все сладкие пирожочки.
Чему еще нам все стоит научится за этот период?
Повысить уровень самоорганизации, потому что человек осознанный, который понимает куда он идет, что он делает и зачем, всегда оказывается эффективнее, успешнее и в итоге счастливее. Дисциплина – один из важнейших факторов. Даже небольшое дело – результат.
Планирование сводит прокрастинацию к минимуму. Я в свой график вношу полчаса на игру в Toy Blast или скролл инстаграма, лучше я это время запланировано потрачу, но потом снова приступлю к делам, потому что нет возможности сидеть, тупить и ждать чудес. Запланировала ужин в шесть вечера, приготовила – и галочку себе поставила: «Молодец!». От этого и вырабатывается гормон удовольствия. И такой возможности, пока мы предоставлены самим себе, больше не будет. Ну я на это очень надеюсь: хватит, пожалуйста, играть в «Джуманджи», а то на улицы скоро вернутся слоны!
Тест: Ксения Гощицкая
Фото: социальные сети / архивы «Собака.ru»
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