Топ-визажист Елена Крыгина – о том, как после карантина стать немного лучше, чем до

Как тебе, супер-активному человеку, удается соблюдать режим самоизоляции?

Пока нет острой необходимости куда-то выходить, я остаюсь дома. И совершенно от этого не страдаю, даже так скажу – ничего не успеваю. Первым делом я разделила домашнее пространство по функционалу: на зоны для работы, отдыха, чтения и просмотра сериалов. Кстати, за время карантина мне пока не удалось посмотреть ни одного. (Смеется). Я даже свой стол зонировала на место для работы и место для завтраков и обедов: с одной стороны бумаги и компьютер с экселями, с другой –красивая сервировка и свечи. Я вижу, как некоторые от стресса физически теряют энергию, людей просто расплющивает по дивану, а меня он заряжает. Кризисные режимы переключают меня в режим драйва. Я и окружающих тормошу, никому не даю сидеть на месте.

Размазывает людей чаще всего тревога - это не твое состояние?

Как говорит Андрей Владимирович Курпатов, все мы невротики! Мое проявление тревоги – действие. Конечно, я беспокоюсь за бизнес, но я себя приучила: если начну рефлексировать и нагнетать, будет еще хуже. Назовем то, что сейчас происходит, ОСС – Очень Странная Ситуация. Итак, код ОСС введен – и это сигнал к действию. Я сажусь, беру блокнот, ручку и расписываю по пунктам, что можно сделать в конкретный момент. Меня, кстати, именно Андрей Владимирович научил с тревоги переключаться на планирование. И вообще, как человек, который воспитывался в журнале «Собака.ru», я теперь могу все – я очень благодарна этой школе, где тебя учат глубоко вникать в идею, прорабатывать тему, искать суть. Для меня, как для визажиста, это был самый развивающий период. Мы уезжали на съемки в Пушкинские горы, тащили на лед Финского залива кровать, ночами не спали, из тряпок каких-то делали кутюр – самый крутой этап в моей профессиональной жизни, такой энергии, как в «Собаке.ru» нет нигде больше.