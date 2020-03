Тональный крем с кристаллами слюды, пудра с перламутром и еще 8 бьюти-новинок марта

Спрей Light Velvet Air Mist

Make Up For Ever

Ждем и верим, что когда-нибудь всю косметику можно будет наносить одним уверенным пшиком. Первые шаги в этом направлении делает освежающий спрей: он одновременно фиксирует мейк и на весь день контролирует жирный блеск с помощью минеральной пудры и растительных экстрактов в составе.