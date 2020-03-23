Тональный крем с кристаллами слюды, пудра с перламутром и еще 8 бьюти-новинок марта

Тональный крем Phyto Hydra Teint

Sisley

Новый тонирующий крем обещает организовать нам yoga skin — здоровую румяную кожу, как после «собаки мордой вниз». В нем и правда собрано все, что надо: экстракт семян гречихи для защиты от грязного воздуха, лимонная кислота для сияния, фильтры от солнца, текстура геля для гладкости, кристаллы слюды для рассеивания света, гидрофобные пигменты для матовости. О том, что крем — мастер маскировки, сообщает и его палитра со всего тремя оттенками.