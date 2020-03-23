Коже – постзимний детокс! Постановила бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина и рассказала о полезных, важных и интересных запусках месяца.
Тональный крем с кристаллами слюды, пудра с перламутром и еще 8 бьюти-новинок марта
Спрей Light Velvet Air Mist
Make Up For Ever
Ждем и верим, что когда-нибудь всю косметику можно будет наносить одним уверенным пшиком. Первые шаги в этом направлении делает освежающий спрей: он одновременно фиксирует мейк и на весь день контролирует жирный блеск с помощью минеральной пудры и растительных экстрактов в составе.
Хайлайтер Baume Essentiel
Chanel
В поисках инсайта к сезонной коллекции Desert Dream международный дизайнер Chanel по цвету и макияжу Лючия Пика кружила на маленьком винтовом самолете над пустыней Намиб. И ухватила самое красивое — базальтовые трубы в свете заката. Одна из них прошла растаможку и зовется теперь Golden Light, хайлайтером и кремовыми тенями в одном стике.
Ягодный коктейль Nordic-C
Lumene
Вот как надо закатывать ягоды в банки! Мастер-класс дают финны Lumene: берем бруснику (в масле ее семян содержится особая форма витамина Е, в 60 раз мощнее обычного токоферола), набитые омега-3 и омега-6 кислотами морошку и клюкву. Заправляем все лукошко арктической родниковой водой и получаем витаминный коктейль [Valo], от которого сухая кожа впадает в настоящую зависимость.
Тональный крем Phyto Hydra Teint
Sisley
Новый тонирующий крем обещает организовать нам yoga skin — здоровую румяную кожу, как после «собаки мордой вниз». В нем и правда собрано все, что надо: экстракт семян гречихи для защиты от грязного воздуха, лимонная кислота для сияния, фильтры от солнца, текстура геля для гладкости, кристаллы слюды для рассеивания света, гидрофобные пигменты для матовости. О том, что крем — мастер маскировки, сообщает и его палитра со всего тремя оттенками.
Тональная пудра Synchro Skin Self-Refreshing & тени в стике Glamourose Vamp! Ready-to-Shadow, оттенок №011 Powdery Nude
Shiseido & Pupa
Без шапок и без мейка – примерно такой девиз у нынешнего марта. Чистую кожу корректируем пудрой Synchro Skin с гиалуронкой и перламутром. Для легкого покрытия стоит использовать сухую бархатную пуховку, для более плотного влажный спонж. За блеск в глазах отвечаем сами, а блеск в уголках глаз обеспечат тени-карандаш Pupa.
Крем Organic Kitchen
Organic Shop
38 тысяч человек следят в телеграм-канале «Бьюти за 300» за превратностями склонной к воспалениям кожи блогера Екатерины Слядневой (и за ее прекрасным слогом). Удачно, что и эффект от крема без масел, который Катя спродюсировала для российского бренда Organic Shop, можно наблюдать там же. Органический гидролат лаванды и глицирретиновая кислота, похоже, решают!
Эссенция DetO2x & крем Detoxifying Intensive Complex
Valmont & Anne Semonin
Битва титанов! Убедительный крем Valmont со стволовыми клетками яблок и кислородными пузырьками вышел в сверхобъеме 90 мл и в торжественной упаковке. А детокс-комплекс Anne Semonin – в двух пузырьках сразу. В одном эфирные масла (перечная мята – акселератор кровообращения), в другом минералы (всезаживляющий цинк и десяток его друзей). Перед нанесением требуется смешать по пять капель из каждого в ладонях, и это единственное, что может замедлить возвращение лица утром после праздника.
Бьюти-гаджет Purelift Face
Purelift Face
Когда походы к косметологу откладываются – время устроить сеанс миостимуляции дома. Подтягиваем овал лица, убираем отеки и мимические морщины с гаджетом Purelift Face. Новые и модный, он стройно сменяет на посту кварцевые роллеры и техники массажа, становясь воплощением девиза don't touch my face во время пандемии.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
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