Natura Siberica, кажется, что-то знают: российский бренд выпустил ироничную серию средств «Crazy звири», флаконы которых украсили забавные выдуманные персонажи – енот-потаскун, турбобелка, полный песец и йети-веган. В период бушующего коронавируса и закрытых государственных границ герои выглядят не столько вымышленными, сколько на злобу дня.
Natura Siberica выпустили ироничную серию бьюти-средств «Crazy звири»
Бьюти-средства, рожденные в строгих условиях cruelty free и международных стандартов Vegan, уже появились в магазинах бренда. Шампуни, бальзамы, кремы, скрабы, маски, патчи, молочко для тела и даже хайлайтер упакованы в компактные флаконы по 100 миллилитров – займут минимум места в ванной комнате, но принесут много пользы.
И пока мы тестируем первую волну средств капсульной серии, пытаясь найти среди персонажей своего soulmate, Natura Siberica готовит к запуску следующую партию. На имиджах новых продуктов разместятся шатун-сова, диворог, лисица-русалка, лосиха Упругие бедра (уже интересно!), тигрюлень и еж-старовер.
Фото: архивы пресс-службы
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