Natura Siberica выпустили ироничную серию бьюти-средств «Crazy звири»

Бьюти-средства, рожденные в строгих условиях cruelty free и международных стандартов Vegan, уже появились в магазинах бренда. Шампуни, бальзамы, кремы, скрабы, маски, патчи, молочко для тела и даже хайлайтер упакованы в компактные флаконы по 100 миллилитров – займут минимум места в ванной комнате, но принесут много пользы.