Жасмин, ландыш и розовое дерево: 12 ароматов (по-настоящему весенних!) марта

Gentleman Eau de Parfum Boisee

Givenchy

Представления о джентльменстве изменились: в 1974 году, когда у Givenchy вышел одеколон с таким названием, его герой оставался в рекламе невидимкой, рукой с зонтиком над красавицей. Нынешний о себе заявляет с порога — ярчайшим ирисом и танцем на столе. В обоих ароматах джентльмена заземляют пачули. В олдскульной версии они вязли в меду и травах-приправах, а новая парфюмерная вода от Натали Лорсон и Оливье Креспа — пачули держит в тонусе с помощью черного перца и какао-бобов.