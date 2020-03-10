Прибегаем к секретному оружию и призываем теплые дни с помощью парфюмерных эссенций – главных новинок месяца.
Жасмин, ландыш и розовое дерево: 12 ароматов (по-настоящему весенних!) марта
Heures d’Absence
Louis Vuitton
От самого первого парфюма Louis Vuitton осталось одно название — мы про архивы модного дома, в которых уцелели рекламные плакаты, но не формула. Тем энергичнее Жак Кавалье взялся за перепридумывание композиции 1927 года. Мудбордом мастеру-парфюмеру послужила гравировка аэроплана на старом флаконе. Для нового аромата он на бреющем полете срезал с грасских полей лучшие цветы — жасмин, мимозу и нарядный весенний питтоспорум.
Beau de Jour
Tom Ford
«Дневной красавец» появился на свет через 53 года после «Дневной красавицы» Бунюэля, но остается шестидесятническим чуть более чем полностью. Прохладный фужерный аромат подает сигналы с первого этажа ДЛТ обязательными лавандой, геранью и дубовым мхом.
Boss Alive
Hugo Boss
Hugo Boss прошел по тонкому лезвию — и остался, буквально, Alive! Это парфюмерная вода о женской свободе — не переменчивости, а умении говорить «да» и «нет», полагаясь на свои убеждения. В сердце аромата спокойно соединились альтер-эго этих ответов, индийский жасмин и тимьян, и на передний план готов выйти каждый. Серьезная база из кедра, сандала и оливкового дерева дает конституционное право голоса обоим.
Gentleman Eau de Parfum Boisee
Givenchy
Представления о джентльменстве изменились: в 1974 году, когда у Givenchy вышел одеколон с таким названием, его герой оставался в рекламе невидимкой, рукой с зонтиком над красавицей. Нынешний о себе заявляет с порога — ярчайшим ирисом и танцем на столе. В обоих ароматах джентльмена заземляют пачули. В олдскульной версии они вязли в меду и травах-приправах, а новая парфюмерная вода от Натали Лорсон и Оливье Креспа — пачули держит в тонусе с помощью черного перца и какао-бобов.
Pasha de Cartier Parfum
Cartier
Кампания 1992 года к выходу первого Pasha de Cartier показывала месье за штурвалом обшитого махагони скоростного катера типа коллекционной Aquariva. Новая версия аромата (теперь в концентрации духов) еще стремительнее, но лишена водной прохлады. Лаванду парфюмер Матильда Лоран убрала в пользу сандалового дерева, дорогих индонезийских пачулей и амброценида, который напоминает запах горячего асфальта. В общем, это уже не катер — это спорткар! А каплю опасности ему придает ликер в шлейфе. Но, кажется, в допустимых промилле.
Olympea
Paco Rabanne
В 2013-м декораторы обнаружили (а остальные — интуитивно уловили), что флакон-кубок мужского Invictus с легкостью подменит на журнальном столике любую из «пьедестальных» ваз Ральфа Лорена. Через два года захват фотогеничных точек интерьера совершила амфора Olympea. Переодетые в черный оникс с белыми прожилками, новые издания ароматов берут на себя еще больше: похоже, это им в тон мы будем покупать шкатулки и подсвечники!
This Is Love!
Zadig & Voltaire
Встречаем ольфакторное «ой, всё!» — парные ароматы про то, как поставить автореплай «приболел» и сбежать в Париж с новой любовью. В женской версии Сидони Лансессер дает для проформы немного противовирусной терапии имбирем, но сандаловая база в обоих парфюмах качает так, что ясно: абонент будет недоступен. И очень доволен.
Fruit Collection
Dolce & Gabbana
Даже если бы туалетная вода внутри флакона в стиле короля лемуров пахла не ананасом, а картошкой, ее все равно стоило купить за красивые глаза. Но Pineapple, к счастью, соответствует заявке: парфюмер Мари Саламань нарезала нам салат из тропических фруктов и приправила его ванилью, цветком орхидеи и табаком.
Sweet Morphine
Ex Nihilo
Дуальность человеческой натуры обрела новый вид – парфюмер Натали Сетто объединила невинность и порок в одном флаконе, приправив их (для остроты ощущений!) бурбонской ванилью, абсолю мимозы и ветивером. Получилось пленительно, волнующе и – очень жизненно.
L'Histoire D'Amour
Brocard
История любви, рассказанная ландышем, розой, кедром и бергамотом – аромат для тех, кто сгорает (или только мечтает сгореть) от нежных чувств. Пламенный квартет дополняют на бэк-вокале жасмин, мускус и амбра – весна не за горами!
Mon Guerlain Bloom of Rose
Guerlain
Парфюмеры Тьерри Вассер и Дельфин Джелк определились с идеей, музой и букетом еще на первом выходе Mon Guerlain в 2017 году: женщина-мечта, Анджелина Джоли, ванильно-цветочная лаванда. К пятому изданию авторы качнули брейнсторм, усилили сюжет и глубже прописали характеры. Подпоясанный алой шелковой нитью Mon Guerlain Bloom of Rose оттесняет лаванду с ванилью на бэки, а соло отдает болгарской и турецкой розам.
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