В ТЦ «Галерея» открывается корнер британского парфюмерного дома Penhaligon’s

Помимо знакомства с брендом, покупателей ждет «ольфакторное гадание». У каждого гостя будет возможность вытянуть подсказку, какие ноты сегодня подходят ему или ей. На обратной стороне карточки можно будет найти краткое описание аромата, в котором эти ноты встречаются и получить его миниатюру в качестве комплимента.

И это еще не все подарки! Также можно получить фото в брендированной рамке на фоне нового корнера Penhaligon’s с символами мероприятия – британскими Гвардейцами.