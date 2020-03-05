Встречаемся на Five o’clock tea 6 марта. Вас ждут: «ольфакторное гадание», знакомство с брендом и, что самое приятное, множество подарков и сюрпризов!
В ТЦ «Галерея» открывается корнер британского парфюмерного дома Penhaligon’s
Penhaligon’s — это один из самых старинных парфюмерных брендов в мире (он был основан в 1870 году Уильямом Пенхалигоном), который чтит традиции, но и открыт инновациям. Бренду есть чем гордиться. Еще королева Виктория назначила основателя бренда цирюльником и парфюмером королевского двора, а в 1903 году королевой Александрой его компании был выдан патент на право быть поставщиком британской монархии. В современной истории он получил два королевских патента: от герцога Эдинбургского (в 1956 году) и принца Уэльского (в 1988 году). А Елизавета II присвоила марке титул официального поставщика британского двора. На мероприятии в честь открытия корнера в ТЦ «Галерея» пройдет спреинг трех ароматов, которые дадут наиболее полное представление о бренде, поскольку они выбраны из самых прославленных коллекций.
Первый аромат — цветочный букет Luna, названный так в честь древнегреческой богини Луны. Он вдохновлен романтическим светом полумесяца, который освещает сны. Раскрываясь горьковатой свежестью померанца, сердце композиции оборачивается хрупкой легкостью можжевеловых ягод, и все это в окружении чувственной и темной древесной базы.
Второй аромат — Empressa или «Императрица». Это утонченный и величественный букет, с характером властной и справедливой правительницы. Сирийская роза из Дамаска наполняет аромат нежностью, а герань и перец добавляют яркости. Композиция раскрывается сочетанием сицилийского апельсина, бергамота и мандарина, оставляя шлейф чувственной глубины нот какао, амбры, пачули, ладана и самых роскошных древесных нот.
Третий аромат — представитель благородного семейства или коллекции Portraits — Changing Constance. «Портретная» коллекция, посвященная представителям британской аристократии, о которой бренд рассказывает с неизменным английским юмором, появилась еще четыре года назад и до сих пор пополняется новыми ароматами. Знаменитый афоризм Джонатана Свифта «В мире нет ничего более постоянного, чем непостоянство» — как нельзя кстати подходит для описания аромата «Изменчивая Констанция». Она суфражистка и персонаж с самыми прогрессивными взглядами. Ее аромат пряный, восточный. Сочетание прохладного кардамона и горячей пименты, а также необычные ноты соленой карамели, табака и ванили, которые добавляют аромату загадочности и решительности.
Помимо знакомства с брендом, покупателей ждет «ольфакторное гадание». У каждого гостя будет возможность вытянуть подсказку, какие ноты сегодня подходят ему или ей. На обратной стороне карточки можно будет найти краткое описание аромата, в котором эти ноты встречаются и получить его миниатюру в качестве комплимента.
И это еще не все подарки! Также можно получить фото в брендированной рамке на фоне нового корнера Penhaligon’s с символами мероприятия – британскими Гвардейцами.
С 5 часов до самого закрытия магазина гостей будут угощать шампанским, они смогут познакомиться с брендом Penhaligon’s и получать подарки за покупку: печатное фото в брендированной фоторамке или «Ольфакторное гадание».
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