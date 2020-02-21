Крем для лица The Grey как достойная замена стереотипной пене для бритья (его он оценит!) и лимитированная помада Givenchy с пионами и лилиями вместо букета на 8 марта – ищем альтернативные варианты подарков на гендерные праздники, выбирая только красивое, полезное и нужное.
15 бьюти-новинок февраля, которые станут классными подарками
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Оттеночный флюид Milky Boost, Clarins
Шок-контент весенней коллекции Milkshake: тональное средство aka увлажняющее белое молочко. При контакте с кожей его микрокапсулы растворяются, выпуская на волю пигменты четырех возможных оттенков. А пахнет чудо нанотехнологий очень натурально – персиком и органическим экстрактом киви.
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Лимитка Le Rouge, Givenchy
Помады в расписных пуантилистских футлярах с маками, пионами, лилиями и ирисами проходят в наши косметички без очереди, по арт-вписке. А на афтепати останутся благодаря внутренним качествам – металлическому отблеску и растительным маслам.
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Коллекция Organic Kitchen & блогеры, Organic Shop
В пятом сезоне удивительного шоу, где блогеры (не обязательно бьюти) придумывают косметику, которой им всю жизнь не хватало, а технологи российской марки фиксируют сумбурные мечты формулой, появилась баночка от бескомпромиссной колумнистки Арины Холиной. Это предельно честная крем-маска для кожи вокруг глаз с ретинолом и гиалуронкой. Надо брать!
Полмесяца нас будет мутить от обилия розового, красного и цикламенового, но потом, слава Валентину, эти цвета снова станут просто цветами. Очень красивыми и актуальными в сезонном мейкапе глаз. Особенно как стрелки, подводка или кайал. Лимитированный карандаш из коллекции Givenchy Gardens это всё умеет, а уверенности ему придадут сет-пудра и спрей-фиксатор.
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Помада Rouge a levres mat, Gucci
Матовая значит бархатная, бархатная значит мягкая — примерно так двигалась мысль креативного директора модного дома Алессандро Микеле во время разработки новой линии помад. Логика не подвела: пигменты на гелевой основе действительно ложатся на губы ласково и без усилий. Но не въедаются в них и могут уступить в стойкости похожим на цемент бьюти-аналогам. И пусть! В кампейне к выходу Rouge À Lèvres Mat моделям (и всем нам) выдана индульгенция на отпечаток губ на чашке. Говорим твердое «нет» липстикшеймингу.
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Крем 3 in 1 Face cream, The Grey
Мужчинам достаются самые хорошенькие линейки продуктов — аккуратные и компактные. Да еще и с мультифункциональными продуктами, как этот крем для лица и зоны вокруг глаз с водорослевыми экстрактами и ретинолом. Подворовывать из флакона, однако, не рекомендуем: из-за того, что мужская кожа на четверть плотнее, концентрация активных веществ тут выше привычной.
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Крем NCEF–Reverse eyes, Filorga
Косметолог для боязливых — это крем для контура глаз с мезококтейлем в формуле. Витамины, антиоксиданты, минералы, коэнзимы, аминокислоты, гиалуронка, кофеин против темных кругов и эсцин из конского каштана против отеков прицельно доставляются (схема дико сложная!) в глубокие слои кожи.
Какими бы дельными ни были нишевые бьюти-бренды, они тоже думают о красе ногтей. Специалисты из Прованса выдали крем для рук с медом, миндальным и оливковым маслами, но без красителей, животных жиров и синтетических ПАВ. А нью-йоркцы Le Labo — веганскую помадку с маслом сладкого миндаля и экстрактом пионового корня. Первый пахнет розовым грейпфрутом, вторая — базиликом и вербеной.
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Шампунь Scalp balancing, Kerasys
Отныне чешем затылок только от глубокой задумчивости. Шампунь с климбазолом и всепобеждающей салициловой кислотой избавляет от зуда сухую и чувствительную кожу головы. Экстракт лилии восстанавливает водный баланс, а лаванды — успокаивает.
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Лосьон Enriching hair treatment, Balmain
Универсальный лосьон для сухих и поврежденных волос укрепляет их корни аргановым маслом и разглаживает бетаином — добытой из свекольного сока аминокислотой. Один тюбик объемом 20 мл нужно распределять по всей длине прядей после душа раз в неделю.
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Детокс-флюид Nativ, System Professional
От избытка себума кожу головы освободит детокс-флюид на экстрактах стволовых клеток асаи и коры ивы. Детокс гарантирован и носителю головы: у средства сумасшедшая отдушка с запахом лепестков манго в меду.
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Бальзам для губ Teint couture city balm, Givenchy
Палитра новых Teint Couture City Balm сразу разбита по подтонам. Те, чьи названия начинаются на C, — холодные, на W — теплые. Подобрать нужный оттенок получится с первой попытки. Кроме угрозы заскучать для консультантов марки в магазинах, тонирующий бальзам выносит предупреждение ультрафиолету и синему излучению гаджетов — их атаку отразит довольно крепкий для тональных средств фильтр SPF 25 PA++.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
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