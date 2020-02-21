15 бьюти-новинок февраля, которые станут классными подарками

Матовая значит бархатная, бархатная значит мягкая — примерно так двигалась мысль креативного директора модного дома Алессандро Микеле во время разработки новой линии помад. Логика не подвела: пигменты на гелевой основе действительно ложатся на губы ласково и без усилий. Но не въедаются в них и могут уступить в стойкости похожим на цемент бьюти-аналогам. И пусть! В кампейне к выходу Rouge À Lèvres Mat моделям (и всем нам) выдана индульгенция на отпечаток губ на чашке. Говорим твердое «нет» липстикшеймингу.