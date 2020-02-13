13 унисекс-ароматов к гендерным праздникам

Carolina Herrera

Bad Boy

Туалетная вода, разлитая по флаконам в форме молнии, взяла лучшее от тех, кто уважал этот знак. Перчик в ее парфюмерной пирамиде — от огненного Дэвида Боуи с арт-мейком на обложке Aladdin Sane, бодрящее какао — от суперскоростного Флэша из вселенной DC Comics. А в видео образ бэдбоя суммировал актер Эд Скрейн. Плохишей ему играть не впервой: в «Дэдпуле» он был злодеем Аяксом, в нетфликсовском «Тау» похищал людей, а в сиквеле «Малефисенты» стал темным феем Борра. И на каждого новый парфюм сел бы как влитой.