В эпоху мужских платьев и женских смокингов стираем грань между pour femme и pour homme и призываем выбирать то, что нравится.
13 унисекс-ароматов к гендерным праздникам
Kenzo
L’Eau Kenzo Hyper Wave
Автор классики из классик — двух акватических ароматов L’Eau Kenzo — Оливье Кресп не считает, что формулы выдающихся парфюмов должны храниться в палате мер и весов. Их можно взять и апгрейдить. Лично он в пятый раз аранжировал собственные сочинения. В мужскую туалетную воду добавил прибрежного мха и морской соли, а непоколебимый лотос в женской обвязал маленькими цветками апельсина. Чуем весну!
Lacoste
L.12.12 Blanc и L.12.12 Sparkling
Настоящее поло Lacoste носить еще рановато, но для туалетной воды из флаконов с ребристыми, как ткань «пике», гранями и вышитым крокодилом самый сезон. Мужской Blanc с хвоей, смолами и розмарином пахнет кроссом от Репино до пляжа «Ласковый». А женский с сахарной ватой, макарунами и лесными ягодами – массовой сладкой галлюцинацией пациентов «Первой линии», сидящих на туме во второй день лечебного голодания.
Carolina Herrera
Bad Boy
Туалетная вода, разлитая по флаконам в форме молнии, взяла лучшее от тех, кто уважал этот знак. Перчик в ее парфюмерной пирамиде — от огненного Дэвида Боуи с арт-мейком на обложке Aladdin Sane, бодрящее какао — от суперскоростного Флэша из вселенной DC Comics. А в видео образ бэдбоя суммировал актер Эд Скрейн. Плохишей ему играть не впервой: в «Дэдпуле» он был злодеем Аяксом, в нетфликсовском «Тау» похищал людей, а в сиквеле «Малефисенты» стал темным феем Борра. И на каждого новый парфюм сел бы как влитой.
Bvlgari
Le Gemme
Римский дом Bvlgari за мир и дружбу. Поэтому издал для равновесия к женской коллекции высокой парфюмерии Le Gemme мужскую, с мускусом в главной роли. Новая трилогия Жака Кавалье снова связывает ароматы с самоцветами, только добыча их усложнилась: путь за этими камнями лежит через океаны. Белый опал из Австралии искрит нотами нероли и герани в Opalon, красная яшма Yasep встроена в панно из сандала и кедра, а бразильский соколиный глаз Falkar выложен крошками специй, от молотого мускатного ореха до корицы. Флаконы Le Gemme, к слову, сделаны в форме римских обелисков, которые направляли торговцев на пути в Вечный город.
Calvin Klein
ck Everyone
Альберто Морильяс, сделав ck One манифестом поколения X, ударил порохом из пороховниц и по парфюмерным мечтам зумеров. Дикое эго 1994 года он противопоставил осознанности нынешних травоядных (органик-апельсин, синий чай и кедр) времен: ck Everyone — натуральный на 79% , перерабатываемый на 90% (речь о флаконе), гендерно-нейтральный на все 100%.
Nomade Absolu de Parfum
Chloe
Парфюмер Квентин Биш навел резкость на оригинальный шипр Nomade (дубовый мох, слива мирабель, персик и фрезия) — и мы учуяли его узнаваемую, но концентрированную версию с полынью и мускусом.
Atomic Rose
Initio
Нужен аромат, о названии которого будут молить водители такси, соседи и прохожие? Пожалуйста: без шуток атомный микс абсолю розы, египетского жасмина, цветочной молекулы Гедион и мадагаскарской ванили.
Diamond in the Sky и What about Pop
HFC и THoO
Гурманские, с золотыми горлышками, ванилью и карамелью в «сердце», но такие разные! Один уютный, как вечер со стаканом молока, сладким попкорном и сериалом. Другой, украшенный картинкой от иллюстратора «Секса в большом городе» Меган
Unnamed
Byredo
Безымянная лимитка, в которой на мшистую почву под мичиганскими соснами и пихтами пролилось изрядное количество джина, так всех завела в 2016-м, что папа бренда Бен Горхэм решил организовать ей выход на бис в бутики Molecule.
Aigle Imperial
Chopard
Непростой аромат из дорогой удовой коллекции The Garden of Kings пахнет вечнозелеными многоярусными лесами Юго-Восточной Азии. Идем в ДЛТ на шелест влажной листвы, смешанной с матча и смолой лаосского агарового дерева.
Tiffany & Love
Tiffany & Co
Парные релизы связаны нотой голубой секвойи. От знаменитой рощи в Сьерра-Невада их отличает гербарий из листьев базилика в женской парфюмерной воде и кедровая кора в первом для марки мужском аромате.
Lemon & Cedar
Henderson
Семь лет наблюдений за ольфакторными порывами покупателей привели бренд к перекомпоновке парфюмерной линейки. В шорт-лист вошли семь мужских ароматов, собранных на фабрике в Провансе. Ставим на победу веселого древесного Lemon & Cedar!
Ormonde Jayne
Elixir
Лондонскую романтику — кастомизировать вместе с Линдой Пилкингтон свой любимый парфюм прямо в ее лаборатории на Олд Бонд Стрит — подвезли поближе. Теперь пять усиленных удом, амброй или мускусом бестселлеров Ormonde Jayne в чумовой концентрации духов встали на полки бутиков Molecule. Наш выбор — Ta’if Elixir, где финики и жасмин политы розовым маслом, а затем сдобрены камбоджийским удом.
Gucci Guilty Love Edition
Gucci
Джаред Лето и Лана дель Рей однозначно виновны в том, что у олицетворяемых ими фланкеров Gucci такой всепобеждающий семидесятнический спирит. Обе парфюмерных воды призывают немедленно устроить rainbow gathering где-нибудь в коммуне на опушке — и сплетенный из пряных трав мужской, и малиново-землистый женский.
Eau Capitale
Diptyque
Парижский бренд по кирпичику разобрал и заново сложил понятие шипра к его 103-летию. Бергамот, пачули и роза (эссенция болгарской, асболю и концентрат дамасской) в «столичном» аромате на месте, а вот дубовый мох заменили на розовый перец. Вековой твист сделала и этикетка флакона: хвост павлина на ней — фреска из ванной комнаты Сары Бернар, ставшей теперь одним из залов штаб-квартиры Diptyque.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
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