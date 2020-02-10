L’Eau À la rose – не только фирменный аккорд Франсиса Кюркджяна в новом обрамлении и концентрации, но и свежий взгляд на розу в парфюмерии.
Maison Francis Kurkdjian выпустили новую версию своего бестселлера
Розовые ароматы принято критиковать либо за старомодную маслянистую тяжесть, либо за «мыльную» монотонность. В L’Eau À la rose ничего этого нет – зато узнаются и зеленца веток и листьев, и свежесть влажных от росы бутонов, раскрывающихся на рассвете. Кстати, лепестки для изготовления масла и абсолюта собираются именно ранним утром – в это время цветок наиболее душист. Туда, в прозрачное майское утро, в холеный сад с идеально подстриженными розовыми кустами, и переносит нас маэстро Франсис Кюркджян. У него получился натуралистичный и небанальный солифлор – то есть собранный из нескольких ингредиентов портрет одного цветка.
В центре композиции – роза двух сортов, центифолия и дамасская: прохладная, самодостаточная, демонстрирующая свое превосходство королева. В качестве свиты выступают личи и груша, за ними – нежный пион, пудровая фиалка и белый мускус в базе. Из семи нот Франсис Кюркджян составил идеально выверенную композицию с интересной драматургией – недаром поклонники называют его композитором ароматов.
В поисках совершенных композиций Франсис Кюркджян использует множество сортов роз, а еще больше, по признанию самого парфюмера, отвергает. В 2014 году он впервые соединил в аромате центифолию и дамасскую розу – À la rose сразу стал одним из ключевых в линейке Maison Francis Kurkdjian. Эти два сорта – ключевые для парфюмерной индустрии. Дамасская роза, как следует из названия, родом с Ближнего Востока, но главные плантации находятся в Болгарии. Условия для привезенных черенков оказались настолько благоприятными, что лучшее масло сейчас производится именно там. Центифолия получила свое название из-за особой формы бутона, возникшей вследствие переопыления: а cent feuilles переводится как «столепестковая». Ее абсолют – самый дорогой и ценный среди розовых, потому что цветет эта капризная красотка меньше месяца, только в мае и только в долине Грасса – парфюмерной столицы мира. Посаженная в другом месте, южнее или севернее, она не дает аромата. Зато четыреста свежих бутонов, заключенных в каждый флакон L’Eau À la rose, будут благоухать всякий раз, когда вам того захочется.
Новинка в концентрации eau de toilette и объеме 70 мл в продаже с февраля.
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