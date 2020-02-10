Maison Francis Kurkdjian выпустили новую версию своего бестселлера

Розовые ароматы принято критиковать либо за старомодную маслянистую тяжесть, либо за «мыльную» монотонность. В L’Eau À la rose ничего этого нет – зато узнаются и зеленца веток и листьев, и свежесть влажных от росы бутонов, раскрывающихся на рассвете. Кстати, лепестки для изготовления масла и абсолюта собираются именно ранним утром – в это время цветок наиболее душист. Туда, в прозрачное майское утро, в холеный сад с идеально подстриженными розовыми кустами, и переносит нас маэстро Франсис Кюркджян. У него получился натуралистичный и небанальный солифлор – то есть собранный из нескольких ингредиентов портрет одного цветка.

В центре композиции – роза двух сортов, центифолия и дамасская: прохладная, самодостаточная, демонстрирующая свое превосходство королева. В качестве свиты выступают личи и груша, за ними – нежный пион, пудровая фиалка и белый мускус в базе. Из семи нот Франсис Кюркджян составил идеально выверенную композицию с интересной драматургией – недаром поклонники называют его композитором ароматов.