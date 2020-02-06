Короткие стрижки, розовый макияж и французский маникюр: как изменилось восприятие красоты за 10 лет?

Красная помада за 10 лет не сдала позиции – ее, как и французский маникюр, по-прежнему любит большая часть девушек. Длинные волосы утратили популярность – это может быть связано и с тем, что мужчины теперь чаще подбирают себе образ в сети. Если 2010-м в моде были прически в греческом стиле и челки, то в 2019-м – стрижки шегги и томбой. Розовый цвет – хэдлайнер десятилетия: все больше людей выбирают его в качестве оттенка ногтей, теней для глаз и волос.

Фото: kinopoisk.ru