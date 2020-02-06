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Hermés запустил подразделение Beauté Hermès

Hermés запустил подразделение Beauté Hermès и представил коллекцию средств для губ Rouge Hermès. В линейку вошли блески, карандаши, бальзамы, помады и кисточки для нанесения последних. Ранее Дом моды выпускал только ароматы. 

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Жерем Туром, креативный директор нового подразделения, поясняет, что оно «естественным образом продолжит историю Дома, который заботится о том, чтобы оставить позитивный след в этом мире через свои изделия и отношение к ним клиентов». Поэтому при создании средств применили металл вместо пластика и переработанную бумагу в качестве упаковки, а футляры со сменным механизмом позволяют не выбрасывать их после использования – вместо этого можно вставить новый стержень помады. 

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Помады – ключевой продукт линейки – представлены в 24 оттенках (десять матовых и четырнадцать атласных), а сама коллекция в ближайшее время поступит в продажу.

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Наташа Лыбина,
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