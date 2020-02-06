Hermés запустил подразделение Beauté Hermès и представил коллекцию средств для губ Rouge Hermès. В линейку вошли блески, карандаши, бальзамы, помады и кисточки для нанесения последних. Ранее Дом моды выпускал только ароматы.
Hermés запустил подразделение Beauté Hermès
Жерем Туром, креативный директор нового подразделения, поясняет, что оно «естественным образом продолжит историю Дома, который заботится о том, чтобы оставить позитивный след в этом мире через свои изделия и отношение к ним клиентов». Поэтому при создании средств применили металл вместо пластика и переработанную бумагу в качестве упаковки, а футляры со сменным механизмом позволяют не выбрасывать их после использования – вместо этого можно вставить новый стержень помады.
Помады – ключевой продукт линейки – представлены в 24 оттенках (десять матовых и четырнадцать атласных), а сама коллекция в ближайшее время поступит в продажу.
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