Hermés запустил подразделение Beauté Hermès

Помады – ключевой продукт линейки – представлены в 24 оттенках (десять матовых и четырнадцать атласных), а сама коллекция в ближайшее время поступит в продажу.

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