Пополняем косметичку кремом с перуанской орхидеей для области вокруг губ, сияющей пудрой с льняным тиснением и умной сывороткой с пептидами.
13 бьюти-новинок января, мимо которых невозможно пройти
Пока мы тут меняем блестки на перья и обратно, обходя все январские пати, любимая помада остается в одном и том же черном и немарком колпачке. Жестокую дискриминацию по косметическому признаку прекращает еще один французский бренд: с 15 января крошку Le Rouge можно приодеть в разные футляры.
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Зубная паста Amorist, Selahatin
Швед Кристоффер Вурал придумал отбеливающую, от души фторированную пасту со специями и нарек ее именем своего турецкого дедушки. Кроме бодрых названий (Escapist, Amorist, Hypnotist) и восточного следа, алюминиевые тюбики гордо несут усложненную формулу с бетаином, который уменьшает сухость во рту, и противовоспалительным экстрактом эдельвейса. Одобренную шведской ассоциацией стоматологов пасту производит косметический концерн в Цюрихе, а продают в бутиках Molecule.
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Маска Hangover, Payot
Лучшая тканевая детокс-маска: полирует, питает, готовит к мейку, пахнет персиком и дыней, работает экстрактом годжи, за пятнадцать минут стирает весь вечер — не из памяти, а, что ценнее, с лица. Не благодарите.
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Косметика DiVina Bellezza
Основательница сети «Рив Гош» Лариса Карабань нашла второе применение многовековым лозам Санджовезе со своих виноградников в Кьянти. Кроме бутылок отменного красного под брендом Piemaggio она выпустила косметику, замешанную не на воде, а на вине. Гора полифенолов и безумный аромат — внутри баночек, а баночки — в обновленном «Пассаже».
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Антиэйдж-сыворотка Biothal
Российский бренд замахнулся (а ДЛТ — оценил!) на умную косметику с пептидным и водорослевым комплексами: в состав средств входят старые подруги фукус и ламинария, а также вобравший в себя всю соль мира морской латук и ирландский мох — природный силикон.
Хотя бы один месяц в году рисуем мейкап размашисто и сразу начисто. Стрелку — хоть до висков, губы — за контур. Все будет выглядеть арт и фэшн, если подстраховаться с аккуратным тоном — например, матовым Mary Kay с хорошим потенциалом растушевки и подстройкой под природный оттенок кожи.
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Крем Orchidée Impériale Black, Guerlain
Гусиные лапки или кисетные морщины? Выпуская кремы для зоны вокруг глаз, большинство косметических компаний не заморачивается вопросом о такой же подвижной и чувствительной области вокруг губ. На наше счастье, Guerlain выпустил средство, применимое в обеих зонах. Черную перуанскую орхидею с мощным антиэйдж-эффектом (теперь ее выращивают во Франции логистам на радость) технологи дополнили частицами серебра, золота и розового жемчуга. Кстати, черный лаковый флакон можно повторно наполнить средством в бутиках Guerlain.
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Маска Hair Rituel, Sisley
Универсальная маска с белой глиной очищает кожу головы от всех печалей, осадков и укладок 2019 года. Экстракт яванского чая очень кстати уменьшает выработку себума и экономит нам время на мытье волос. Наносить спасительницу нужно по всей длине прядей на минуту перед шампунем. Все реже и реже.
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Крем Jardin en Fete, L’Occitane
Что может быть лучше, чем пробиваемый каждые три секунды на кассах мира крем для рук с чистым пятипроцентным маслом ши в составе? Тот же крем, снабженный райской отдушкой! Зеленые бразильские мандарины, иланг-иланг с Коморских островов плюс узор в елочку — суперкомпаньон для январских визитов «не с пустыми руками».
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Аромат Soleil Neige Tom Ford
Бестселлер 2016 года Soleil Blanc — это белое солнце (очевидно, пустыни) с пляжным привкусом кокосов, фисташек и цветочных гирлянд. Другое дело — снежное солнце, выглянувшее на самом излете 2019-го: холодные морковные семена, облачко жасмина и апокалиптичные бензойные смолы.
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Хайлайтер Éclat Magnétique Chanel
Хайлайтер из рождественской коллекции Les Ornements de Chanel в оттенке Metal Peach — вещь, без которой реально обойтись. Но не хочется. Срочно на скулы и ключицы! скрабом на соли Северного моря.
Сияющая пудра с льняным тиснением — арт-объект даже в захлопнутом виде. Ее упаковали в футляр, на котором вручную закреплены лоскутки золотой фольги.
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Палетка Starring You M.A.C.
Американский бренд творит для людей и единорогов, так что палетка-квартет Star-Dipped Face Compacts из золотого, бронзового, медного и металлического розового оттенков — это и бронзеры, и хайлайтеры, и тени, и пыльца для крыльев. В концентрате All-in-One собраны 15 мощных антиоксидантов и пептидов растительного происхождения. В том числе извлеченные из с трудом приручаемых женьшеня и корейского дудника.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
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