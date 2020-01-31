13 бьюти-новинок января, мимо которых невозможно пройти

Гусиные лапки или кисетные морщины? Выпуская кремы для зоны вокруг глаз, большинство косметических компаний не заморачивается вопросом о такой же подвижной и чувствительной области вокруг губ. На наше счастье, Guerlain выпустил средство, применимое в обеих зонах. Черную перуанскую орхидею с мощным антиэйдж-эффектом (теперь ее выращивают во Франции логистам на радость) технологи дополнили частицами серебра, золота и розового жемчуга. Кстати, черный лаковый флакон можно повторно наполнить средством в бутиках Guerlain.