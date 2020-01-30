Французский бренд с почти полувековой историей открывает корнер в универмаге «У Красного Моста» и приглашает на Beauty Day.
Пространство красоты Sisley появится в универмаге Au Pont Rouge
Основавший компанию в 1976 году Юбер Д’Орнано не раз говорил, что миссией Sisley всегда было привнести «лучшее из мира растений для лучшего в косметологии». Теперь, благодаря появлению корнера Sisley на первом этаже одного из первых универмагов в мире, петербуржцы получат доступ к разработкам фитокосметологии от лабораторий бренда, к его сервисам по уходу за лицом, волосами, кожей, познакомятся с известными визажистами разных школ, которые работают с брендом.
В новом корнере будут представлены легендарные бестселлеры и новинки, линии фитомакияжа и коллекции парфюмерии. Эксперты бренда подробно расскажут о составах средств Sisley, свойствах компонентов, помогут подобрать идеальную программу ухода.
Внимание! 31-го января эксперты Sisley ждут гостей на Beauty Day в честь открытия: в программе школа макияжа от национального визажиста бренда, подбор индивидуальной программы красоты, а также многочисленные подарки, комплименты и искрящееся шампанское.
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