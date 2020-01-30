Основавший компанию в 1976 году Юбер Д’Орнано не раз говорил, что миссией Sisley всегда было привнести «лучшее из мира растений для лучшего в косметологии». Теперь, благодаря появлению корнера Sisley на первом этаже одного из первых универмагов в мире, петербуржцы получат доступ к разработкам фитокосметологии от лабораторий бренда, к его сервисам по уходу за лицом, волосами, кожей, познакомятся с известными визажистами разных школ, которые работают с брендом.