Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» и бренд Lush выпустили крем. Все деньги с продаж (кроме НДС) пойдут на помощь бездомным людям, в том числе на создание первого московского приюта, проблемы с открытием которого начались в прошлом году.
«Ночлежка» и Lush выпустили крем, деньги с продаж которого пойдут на помощь бездомным
теперь в магазинах LUSH Russia можно купить вот такой Чарити пот - крем для рук и тела, деньги от продажи которого...Опубликовано Дарьей Байбаковой Вторник, 28 января 2020 г.
Крем, созданный вместе с «Ночлежкой» – часть благотворительного направления Lush «Чарити Пот», которое поддерживает охрану природы, защиту животных и другие социально-значимые проекты. «Доброе» средство, помогающее тем, кто остался на улице, можно купить в магазинах бренда по всей России. Стоимость – 1 300 рублей за флакон.
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