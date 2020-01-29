«Ночлежка» и Lush выпустили крем, деньги с продаж которого пойдут на помощь бездомным

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» и бренд Lush выпустили крем. Все деньги с продаж (кроме НДС) пойдут на помощь бездомным людям, в том числе на создание первого московского приюта, проблемы с открытием которого начались в прошлом году.