Первый российский бренд натуральной и органической косметики окучивает (в прямом смысле!) огромные территории — суммарная площадь собственных ферм Natura Siberica уже перевалила за 50 гектаров. Но глава компании Андрей Трубников сметает любые границы, даже государственные.
Дикорастущий вереск и василек с острова Сааремаа: из чего состоит косметика Natura Siberica?
Пять лет назад бренд начал мутацию в «натура планетариум»: сотрудники шотландского заповедника Алладель нежно, вручную собирают для него дикорастущий вереск, а эстонские фермеры — василек с острова Сааремаа. Эти геоточки могли бы стать побратимами Хакасии и Сахалина. Из-за перепадов температур и общей суровости климата местные дикоросы копят полезные вещества про запас.
Поэтому, соединив шотландский чертополох с сибирским можжевельником, технологи получают косметический суперфуд, как мегапитательный шампунь Natura Siberica and Alladale. Часть международных запусков продается только за пределами России, в 65 странах от Австралии до Аргентины, но количество возвращенцев растет с каждым годом.
Ежедневно в монобрендовых магазинах Копенгагена, Барселоны и Белграда тысяча человек покупает северное черное детокс-мыло с углем, а линейка средств для лица, тела и волос Siberie Mon Amour с гидролатом грасской розы получила одобрение французского экоинститута ECOCERT. Скучаем и ждем дома!
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.