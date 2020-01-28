Дикорастущий вереск и василек с острова Сааремаа: из чего состоит косметика Natura Siberica?

Пять лет назад бренд начал мутацию в «натура планетариум»: сотрудники шотландского заповедника Алладель нежно, вручную собирают для него дикорастущий вереск, а эстонские фермеры — василек с острова Сааремаа. Эти геоточки могли бы стать побратимами Хакасии и Сахалина. Из-за перепадов температур и общей суровости климата местные дикоросы копят полезные вещества про запас.