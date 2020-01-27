На вопрос «Ты примешь эту розу (и туберозу)?» бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина отвечает согласием: парфюмеры научились отлично их готовить.
Розовый перец, полынь и ладанник: 4 главные парфюмерные новинки января
Gucci
Bloom Ambrosia di Fiori
Точные планы креативного директора модного дома нам неизвестны, но кажется, что Алессандро Микеле собирается вырастить из своей аудитории неопантеон: в прошлом году фаны Gucci Bloom получили напиток богов, Nettare di Fiori, в этом — пищу богов, Ambrosia di Fiori. Обитатели древнегреческого Олимпа на таком рационе жили вечно и баловались сверхспособностями. Суперсила есть и у нового аромата: он в секунду заполняет собой пространство, раскрываясь сразу всем цветочным букетом и нотой ирисового корня. А концентрация Eau de Parfum Intense сохраняет это присутствие надолго.
Splendida Tubereuse Mystique
Bvlgari
Парфюмер Софи Лаббе спродюсировала болливудскую историю о том, как сошлись разлученные в детстве сестры — простачка полынь, она же давана из южного штата Карнатака, и тубероза высшей касты из Уттар-Прадеш. Встретиться иначе им не помог бы даже поезд «Махараджа Экспресс» — а вот Bvlgari запросто. И этого мало: римский дом решился на еще один челлендж, впервые в парфюмерной практике заполучив абсолют туберозы, которую собрали не на рассвете, а ночью, на пике цветения. В итоге сердечная чакра нового аромата наполнена сливочными полутонами. И конечно, любовью!
La Couche du Diable
Serge Lutens
Отшельничество довело великого Сержа Лютанса до опытов в экзорцизме. Новый шипрово-древесный аромат под названием «Ложе дьявола» выпускает всех бесов дистиллятом цветков дамасской розы, ладанником и удом, который парфюмер применил впервые за 38 лет практики — и именно по такому случаю.
Atomic Rose
Carnal Blends
Источник бесконечного притяжения найден в аромате Atomic Rose. Гедион – молекула с именем древнегреческого героя – вместе с розовым перцем и мадагаскарской ванилью создает властное трио, не знающее перед собой преград. Опьяняющие сочетания египетского жасмина и магнолии делают парфюмерную смесь чертовски притягательной. Настолько, что хочется добавить – осторожно, 18+!
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служд
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