Розовый перец, полынь и ладанник: 4 главные парфюмерные новинки января

Splendida Tubereuse Mystique

Bvlgari

Парфюмер Софи Лаббе спродюсировала болливудскую историю о том, как сошлись разлученные в детстве сестры — простачка полынь, она же давана из южного штата Карнатака, и тубероза высшей касты из Уттар-Прадеш. Встретиться иначе им не помог бы даже поезд «Махараджа Экспресс» — а вот Bvlgari запросто. И этого мало: римский дом решился на еще один челлендж, впервые в парфюмерной практике заполучив абсолют туберозы, которую собрали не на рассвете, а ночью, на пике цветения. В итоге сердечная чакра нового аромата наполнена сливочными полутонами. И конечно, любовью!