Альпийский кедр, можжевельник и смородина: 15 ароматов декабря

Paco Rabanne & Pac-Man

Paco Rabanne

Что будет, если пафос нулевых умножить на наивные пиксели восьмидесятых? Эпичный коллаб Paco Rabanne и Pac-Man! На флаконах лимитированной серии ароматов, кроме Пакмана лично, выгравированы два символа куража — цифры 3333360 и надпись 1 Million. Первая означает рекорд американского игрока, который в 1999 году прошел все уровни аркадной игры. И это при том, что даже ее разработчик Тору Иватани был убежден в невозможности такого подвига. А «миллион» на золотом слитке — песня безумству храбрых, которые продолжали веселиться и тратить в 2008-м: парфюмерная вода стала бестселлером на пике мирового финансового кризиса. Есть все основания назначить Пакмана и ароматы-«миллионники» лучшим комбо-оберегом на удачу!