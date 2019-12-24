Составили план-ориентир по зимним ароматам – мужским и женским, неприлично дорогим и довольно доступным.
Альпийский кедр, можжевельник и смородина: 15 ароматов декабря
Rose Goldea Blossom Delight
Bvlgari
Великий «нос» Альберто Морильяс, кажется, никогда не устает от роз. Но он нам не Маленький принц — и вместо того, чтобы помещать цветок под стеклянный колпак, парфюмер ставит над ним нежные опыты. Пубертатный фланкер степенной Rose Goldea он проложил частицами розы на всех уровнях: розовые листья наверху, бутоны в сердце, пудровое абсолю в базе.
Les Heures de Parfum
Cartier
К десятилетию коллекции все ароматы приоделись в светлые флаконы с чокером , плетение которого точь-в-точь повторяет форму кольца Entrelace's Triple-Row. Цвет шнурка намекает на главную ноту парфюма: красный — это клубника в II L'Heure Convoitee.
Infinite Definitive
Laurent Mazzone Parfums
Что делать, если автор в восторге от своего творения? Назвать его «Бесконечно безусловным» и выпустить в самой сногсшибательной концентрации духов, конечно! Понимаем Лорана: можжевельник с зеленой гарденией, смородиной и амброй сплелись крайне удачно.
BOSS Bottled Absolute
Hugo Boss
Мастер-парфюмер Анник Менардо заботливо собирает всех месье на новогодние рауты: новый древесный аромат со сливой и оливой она скроила специально в пару к черному смокингу.
Rubeus Milano & Verticaloud
Vert & Hermetica
Смолу агарового дерева (она же уд) по классике соединяют с розой. Парфюмер Хорди Фернандес, много лет проживший на Ближнем Востоке, это знает наверняка. И что зеленый — главный панарабский цвет, тоже. Поэтому аромат Rubeus Vert явился в ДЛТ канонически ориентальным. А ирландец-номад Джон Моллой парфюмом с удом, розой и шафраном в оттенок попал случайно: все флаконы технологичной бесспиртовой марки Hermetica в бутиках Molecule, — чистый изумруд.
Paco Rabanne & Pac-Man
Paco Rabanne
Что будет, если пафос нулевых умножить на наивные пиксели восьмидесятых? Эпичный коллаб Paco Rabanne и Pac-Man! На флаконах лимитированной серии ароматов, кроме Пакмана лично, выгравированы два символа куража — цифры 3333360 и надпись 1 Million. Первая означает рекорд американского игрока, который в 1999 году прошел все уровни аркадной игры. И это при том, что даже ее разработчик Тору Иватани был убежден в невозможности такого подвига. А «миллион» на золотом слитке — песня безумству храбрых, которые продолжали веселиться и тратить в 2008-м: парфюмерная вода стала бестселлером на пике мирового финансового кризиса. Есть все основания назначить Пакмана и ароматы-«миллионники» лучшим комбо-оберегом на удачу!
Toy Boy
Moschino
Под шляпой у черного медведя, который в своем серебряном ошейнике прошел бы фейс-контроль на максимально жесткие вечеринки «Бергхайна», скрывается самая деликатная теплота, на какую был способен парфюмер Ян Васнье. Автор медово-ромовой Velvet Orchid Тома Форда поместил в сердце Toy Boy букет из магнолий, роз и цветков льна, а упаковал их в просмоленную бумагу с подложкой из гаитянского ветивера.
Amber Teutonic, Amber Kiso
D.S.& Durga
Перед тем, как переехать в Бруклин и обзавестись парфюмерным орга'ном, Дэвид Сет Мольц был музыкантом. Так что в каждом аромате, который они придумывают с женой Кави, и сейчас можно расслышать музыкальное эхо. Например, Amber Teutonic с альпийским кедром, лиственницей, шишками серебристой пихты и абсолютом австрийской сосны шелестит, как четвертая симфония Густава Малера, которую композитор сочинил в хижине у Вертерзее.
Majana Sin
The Different Company
Эмили Копперман согрешила и вложила в гурманскую воду недельный калораж десертов — цукаты из горького апельсина, каштановый крем, кленовый сироп с корицей и панированный в мадагаскарской ванили имбирь. Но инсулиновая помпа нам не потребуется: несмотря на концентрацию, Majana Sin по духу — настоящий одеколон с бергамотовой цедрой-доминатрикс.
Wirtanen
Tiziana Terenzi
Названная в честь кометы Виртанена парфюмерная вода выжигает себе путь огнем — точнее, миксом двух видов уда, лаосского и камбоджийского. Жасмин, гималайский пион, карамель и ваниль подслащивают это вторжение в земную атмосферу.
Oceania
Giardino Benessere
Океанические аккорды, как правило, плещутся в легких водах — туалетных и колонях. Но, оказывается, хороши и в духах. Соленые цитрусы, лаванда, «кислородная» нота и холодный кардамон, слившись со мхами и мокрой древесиной, дают эффект присутствия на пиратском корабле «Черная жемчужина».
Noiressence
J.U.S
Бутоньерка из апельсиновых цветков, приколотая на кожаную косуху, — это и свадьба байкера «Ангелов Ада», и удивительный парфюм от Александры Карлин, где цветочный абсолют густо полит черными чернилами и обернут водорослями.
Draconis
Tiziana Terenzi
Нероли из итальянского региона Базиликата стали частью сложносоставных духов, встав в интернациональный хоровод с альпийским можжевельником, мадагаскарским ветивером, бурбонской геранью и красными пачулями из Шри-Ланки.
Osiris
Sylvaine Delacourte
Бывший креативный директор Guerlain по парфюмерии продолжает креативить под собственным именем: традиционнейшую парфюмерную ноту флердоранжа она приправила кунжутом и — фокус! — одним движением превратила цветок в медовую сладость бурфи.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
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