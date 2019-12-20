Нарядной на праздник должна приходить не срубленная елочка, а гости – считает редактор красоты «Собака.ru» Алла Шарандина и компенсирует эту идею средствами с запахом хвои.
6 новогодних бьюти-новинок – себе и в подарок!
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Аромат A Separate Reality, Clive Christian
Никогда еще биполярное расстройство не объясняли так эстетски — разлив по одинаковым флаконам с коронами маниакальные и «сонные» духи. Manic сквозь ледяную мяту и лаванду брызжет всезаживляющей смолой мастикового дерева. А Soporific обдает седативной волной, замешанной на ладане и эфирном масле римской ромашки.
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Новогодние наборы Whales, Pupa
Миланцы до сих пор уверены, что Земля стоит на трех китах — маленьком с палитрой для губ, побольше с тенями и помадами, а также ките-гиганте со всем этим плюс праймерами, румянами и хайлайтерами внутри. Они сделаны из переработанного пластика и своими продажами служат фонду WDC, который помогает выживать настоящим кашалотам и дельфинам.
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Масло Elixir Ultime Rouge, Kerastase
К каждой кашемировой шапке требуем в комплект это сухое масло-антистатик (сейчас — во флаконе под цвет елочных бантов). Кроме защиты от пушения три капли масел камелии, арганы, марулы и кукурузных зерен питают волосы и защищают их от фена с плойкой.
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Адвент-календарь, Lumene
Что лучше: один большой подарок или 24 маленьких? Оба ответа — в праздничном календаре Lumene, куда поместились две дюжины уходовых средств с арктической родниковой водой, морошкой и березовым соком. По одному сюрпризу на каждый день до Рождества в Европе!
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Аромат Collector’s Edition, CK One
Зимняя лимитка CK One нравится нам даже больше выходов аромата в новом бикини каждое лето. Белый свитер в снежинку ему идет так же, как добавленные в узнаваемую пирамиду аккорд джина и сосновая хвоя.
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Аромат Scandal, Roja Parfums
Парфюмеру Рожа Даву титул сэра никак не мешает любить скандалы. Самую безопасную их разновидность он сочинил сам, бросив, как ментос в колу, освежающие ноты в костер из пряных. В итоге ревень, мята и полынь потрескивают на мхе и горящих специях.
Текст: Алла Шарандина
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