6 новогодних бьюти-новинок – себе и в подарок!

Миланцы до сих пор уверены, что Земля стоит на трех китах — маленьком с палитрой для губ, побольше с тенями и помадами, а также ките-гиганте со всем этим плюс праймерами, румянами и хайлайтерами внутри. Они сделаны из переработанного пластика и своими продажами служат фонду WDC, который помогает выживать настоящим кашалотам и дельфинам.