Знакомьтесь, «Королевская династия»: все для безупречной прически и новогоднего подарка

Королева перевоплощений

Ей недостаточно одного образа, она хочет быть всегда разной, каждый день (и даже чаще) менять прически? Такой королеве подойдет набор ghd Deluxe с интеллектуальным стайлером, феном ghd air™ и роскошным несессером – все необходимое для творчества будет под рукой и ничто не ограничит ее фантазию. Стайлером ghd platinum+™ можно не только выпрямить волосы (и не повредить их благодаря постоянной температуре 185ºC и умной технологии ultra-zone, которая адаптирует работу прибора под ваши нужды), но и сделать локоны или, например, голливудскую волну. При этом ей не придется стоять в неудобной позе перед зеркалом: для всех своих приборов ghd предусмотрели длинный провод (2,7 метра), а у профессионального фена ghd air™ и вовсе трехметровый сетевой шнур, его удобно держать и в правой, и в левой руке. У фена мощный двигатель на 2100 Вт и запатентованная конструкция съемного фильтра, который подает поток воздуха под высоким давлением: волосы можно полностью высушить за пару минут. Благодаря встроенному ионизатору локоны не пушатся и не электризуются и выглядят гладкими и блестящими, как после посещения салона – кстати, этому фену верны многие ведущие стилисты.