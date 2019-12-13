Все острее стоит вопрос, что преподнести друзьям и близким на Новый год. Мы подготовили для вас подборку бестселлеров для укладки волос от профессионального бренда ghd, которыми вы сможете порадовать подругу, возлюбленную, маму или дочь. А не ошибиться в выборе (в лимитированной коллекции «Королевская династия» целых шесть наборов) поможет ответ на вопрос – какая она, ваша королева?
Знакомьтесь, «Королевская династия»: все для безупречной прически и новогоднего подарка
Название ghd расшифровывается как «good hair day» – игра слов с английской идиомой bad hair day, означающей неудачный день. Беспорядок на голове действительно может испортить настроение на весь день, поэтому мы регулярно делаем укладки феном и горячими инструментами, которые могут повредить волосы. К счастью, этого можно избежать благодаря интеллектуальным стайлерам и средствам ghd, которым верны профессиональные стилисты во всем мире. Это серьезные инструменты салонного уровня, которые подходят для использования дома и не требуют специальных навыков. Вы можете подарить близким больше, чем средства для стайлинга – идеальную укладку и здоровые волосы в новом году. А мы поможем сориентироваться среди наборов лимитированной коллекции.
Королева танцпола
Она – яркая личность, звезда вечеринок, которая любит быть в центре внимания и притягивать взгляды? Чтобы блистать на танцполе, ей просто необходима стильная укладка, которая продержится всю ночь. С этим легко справится стайлер из лимитированного набора ghd platinum+™ – это интеллектуальный девайс, который буквально адаптируется к потребностям отдельно взятых волос. Инновационная технология ultra-zone учитывает размер пряди, толщину волоса и скорость укладки, при этом поддерживая оптимальную не вредящую локонам температуру нагрева 185ºC – за это отвечают сенсоры, которые контролируют нагрев пластин стайлера 250 раз в секунду. А сами керамические пластины имеют скошенные края и идеально гладкую поверхность – ни один волосок не зацепится. Если в мыслях о предстоящей вечеринке она забудет отключить прибор, автоматический спящий режим сделает это сам после 30 минут неиспользования (этот режим есть у всех плоек и щипцов ghd). В лимитированном наборе стайлер представлен в новом модном оттенке «розовое золото».
Королева бизнеса
Адресат вашего подарка – бизнес-леди? Значит, она знает цену времени и рационально расходует каждую минуту. При этом ей важно всегда выглядеть ухоженно и презентабельно, поэтому от стайлинга она ждет максимум функциональности при минимуме временных затрат. Подарите ей набор ghd platinum+™ с интеллектуальным стайлером, плоской щеткой и термостойким чехлом, в который можно положить даже еще не остывший прибор и побежать по делам, чтобы позже при необходимости поправить прическу. Помимо самого стайлера, бестселлера марки, в набор входит плоская щетка, незаменимая для быстрой укладки. Достаточно высушить волосы, оставив их едва влажными, а затем расчесать от корней до кончиков, направляя фен вслед за движением щетки – прическа будет готова за пару минут. А еще с ее помощью можно добиться идеально прямой челки: волосы нужно расчесать вправо и влево, сопровождая щетку феном, установленным на минимальную температуру и среднюю скорость.
Королева перевоплощений
Ей недостаточно одного образа, она хочет быть всегда разной, каждый день (и даже чаще) менять прически? Такой королеве подойдет набор ghd Deluxe с интеллектуальным стайлером, феном ghd air™ и роскошным несессером – все необходимое для творчества будет под рукой и ничто не ограничит ее фантазию. Стайлером ghd platinum+™ можно не только выпрямить волосы (и не повредить их благодаря постоянной температуре 185ºC и умной технологии ultra-zone, которая адаптирует работу прибора под ваши нужды), но и сделать локоны или, например, голливудскую волну. При этом ей не придется стоять в неудобной позе перед зеркалом: для всех своих приборов ghd предусмотрели длинный провод (2,7 метра), а у профессионального фена ghd air™ и вовсе трехметровый сетевой шнур, его удобно держать и в правой, и в левой руке. У фена мощный двигатель на 2100 Вт и запатентованная конструкция съемного фильтра, который подает поток воздуха под высоким давлением: волосы можно полностью высушить за пару минут. Благодаря встроенному ионизатору локоны не пушатся и не электризуются и выглядят гладкими и блестящими, как после посещения салона – кстати, этому фену верны многие ведущие стилисты.
Королева романтики
Ищете подарок для романтичной натуры, которая предпочитает легкие и подвижные укладки и чаще всего выбирает локоны? С набором ghd curve™ она сможет делать любимую прическу хоть каждый день, не опасаясь испортить волосы. Инновационной конусной плойкой можно завить как естественные волны, так и четкие локоны, которые продержатся весь день. Секрет в технологии tri-zone, благодаря которой во время работы постоянно поддерживается оптимальная для завивки температура 185°C: прядь нагревается быстро – ее нужно держать на плойке всего 5–8 секунд, поэтому нет опасности сжечь волосы. В набор также входит термоковрик и овальная щетка ghd из натуральной щетины: она приглаживает волосы, снимает статическое электричество, хороша для создания начесов и объёма у корней.
Королева путешествий
Эта девушка не сидит на месте и города меняет чаще, чем прическу, поэтому в вопросах красоты ей важно удобство и мобильность. Даже в очень хороших отелях фены обычно – настоящее мучение: неудобные и сжигают волосы. А если она предпочитает снимать жилье у местных жителей или пользуется каучсерфингом, а то и вовсе передвигается автостопом, набор ghd flight™ ей просто необходим. Дорожный фен ghd – это мини-версия профессионального ghd air™, но в два раза легче и всего лишь на 30% менее мощная. Фен укомплектован складной ручкой и компактным защитным чехлом. По размерам он подойдет даже для ручной клади и станет незаменимым спутником вашей путешественницы в поездке в любую точку мира.
Королева спорта
Она любит движение и никогда не сидит на месте, а еще часто сушит волосы в фитнес-клубе после активных тренировок? Значит, ей нужны средства, которые помогут сделать укладку быстро и не повредить волосы – например, набор ghd с плоской мини-щеткой и термозащитным спреем в красивой бордовой косметичке. Он способен заменить целый арсенал средств и девайсов: если во время сушки направлять и причесывать волосы плоской щеткой, то они получатся гладкими, блестящими и объемными, а термозащитный спрей предотвратит повреждения. Компактную косметичку будет удобно брать с собой, чтобы поправить прическу в любой момент.
Приобрести наборы из лимитированной коллекции «Королевская династия» можно на официальном сайте интернет-магазина ghd
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