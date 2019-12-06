Бренд «Самосвет» запускает услугу reuse: будет заново наполнять пустые beauty-упаковки средствами

Придя с уже имеющейся упаковкой от «Самосвета» в магазин на Литейном проспекте, 59, можно пополнить запасы рассыпчатых румян «Рассветы белых ночей», минеральной пудры в среднем оттенке и масла для лица с полынью и лимоном. Стоимость рефилла составит от 350 до 900 рублей в зависимости от продукта и объема флакона.