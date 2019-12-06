«Мы знаем, что reuse экологичнее recycle, поэтому в магазине "Самосвет" в Санкт-Петербурге теперь можно не только сдать пустые баночки на переработку, но и заново напомнить их продуктом!» – поделился эко-бренд в своем аккаунте в Instagram.
Бренд «Самосвет» запускает услугу reuse: будет заново наполнять пустые beauty-упаковки средствами
Придя с уже имеющейся упаковкой от «Самосвета» в магазин на Литейном проспекте, 59, можно пополнить запасы рассыпчатых румян «Рассветы белых ночей», минеральной пудры в среднем оттенке и масла для лица с полынью и лимоном. Стоимость рефилла составит от 350 до 900 рублей в зависимости от продукта и объема флакона.
«Самосвет» – петербургский бренд веганской косметики, основанный Катей Смольниковой. Этим летом марка открыла свой первый оффлайн-магазин и запустила линейку кремовой косметики, а также начала принимать упаковку от средств на переработку.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.