В линейках «Белая королева» и «Иммортель» пополнение — маски в удобном формате. Рассказываем, чем примечательны новинки и в каких ситуациях станут незаменимым помощником.
L’Occitane выпустили долгожданные маски в коллекциях «Белая королева» и «Иммортель»
Перед важным событием
Близятся корпоративы и Новый год, и, чтобы выглядеть на все сто, необходимо позаботиться не только о наряде и макияже: здоровая, сияющая кожа — лучшее украшение. Тканевые маски — действенное экспресс-средство, чтобы привести ее в порядок. Материя, которая пропитана полезным составом, обеспечивает средству плотный контакт с кожей и тем самым предотвращает испарение влаги — так активные ингредиенты работают в несколько раз эффективнее. В новинках это экстракт таволги и салициловая кислота (придают коже сияние и ровный тон) в маске «Мгновенное сияние» из серии «Белая королева» и эфирное масло бессмертника (антиэйдж-эффект) в маске «Увлажнение и молодость кожи» линейки «Драгоценный иммортель».
Во время полета
Если на время новогодних каникул вы решили устроить себе небольшой отпуск, нужно дополнительно позаботиться о коже. Уже ни для кого не секрет, что из-за сухого воздуха на борту по время перелета она нуждается в поддержке и увлажняющем уходе, с чем тканевые маски справляются на ура. Соседей по креслу уже не удивишь бьюти-ритуалами на борту, но, если все-таки стесняетесь, используйте маску до и после перелета, тем более что взять с собой пару пакетиков гораздо удобнее, чем везти полноразмерные средства. До полета можно нанести маску «Белая королева», чтобы хорошо увлажнить и защитить кожу от предстоящих стрессов, а после — «Иммортель», которая за десять минут справится со следами усталости на лице.
В качестве домашнего ухода
Тканевые маски отлично работают как sos-средства, но, если использовать их регулярно в домашнем уходе, спасательная операция может и не потребоваться. В осенне-зимний период кожа страдает одновременно от сухости в помещении и холодного воздуха на улице, поэтому регулярное и качественное увлажнение поможет избежать таких неприятностей, как шелушения и раздражения. В качестве бонуса — ровный тон и рельеф лица, а также видимое антивозрастное действие — им славится линейка «Драгоценный иммортель», бестселлер марки, получивший не одну награду. Ну и, конечно, это повод позволить себе десять минут отдыха и уединения: благодаря ненавязчивым, но очень приятным натуральным отдушкам нанесение любого средства L’Occitane — уже почти сеанс ароматерапии.
Новинки доступны в магазинах L’Occitane с конца ноября.
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