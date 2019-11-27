Во время полета

Если на время новогодних каникул вы решили устроить себе небольшой отпуск, нужно дополнительно позаботиться о коже. Уже ни для кого не секрет, что из-за сухого воздуха на борту по время перелета она нуждается в поддержке и увлажняющем уходе, с чем тканевые маски справляются на ура. Соседей по креслу уже не удивишь бьюти-ритуалами на борту, но, если все-таки стесняетесь, используйте маску до и после перелета, тем более что взять с собой пару пакетиков гораздо удобнее, чем везти полноразмерные средства. До полета можно нанести маску «Белая королева», чтобы хорошо увлажнить и защитить кожу от предстоящих стрессов, а после — «Иммортель», которая за десять минут справится со следами усталости на лице.