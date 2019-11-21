Гастрогид по Апраксину двору – самопровозглашенному музею этнографии и кухонь народов мира

Главные места Апраксина двора

Грузинское кафе «Амра» (1)

Не заметить грузинское кафе «Амра» почти невозможно: из подручных материалов владельцы выстроили во дворе-колодце некое подобие избы с неоновой подсветкой и двумя каменными китайскими львами у входа, а к ней пристроили еще и мини-террасу. Если отважитесь спуститься по ступенькам вниз, будете вознаграждены: с грузинской классикой здесь справляются не хуже, чем в дорогих грузинских ресторанах. Особенно хороши местные хинкали. Апраксин пер., 4

Пекарня «Алекперов» (2)

Киоск сытной узбекской и азербайджанской выпечки — таких на рынке несколько, но этот однозначно самый популярный. Продают чебуреки, сразу несколько видов самсы — с телятиной, сыром или курицей, соленые булочки шор гогал и лепешки катлама из пресного теста, которые пекут за минуту на ваших глазах. Корп. 29

Кафе «У Бахрома» (3)

По соседству с пекарней «Алекперов» расположен гастрономический микрокластер: три кафе на трех этажах. Подниматься по обшарпанной лестнице стоит ради двух из них. Узбекское кафе «У Бахрома» — место не самое уютное, выглядит точно больничная столовая, но по части еды стандартов здесь придерживаются высоких: брать нужно классический плов, шурпу с бараниной и маставу — мясную похлебку с рисом, картофелем, морковью и специями, которую украшает щедрая горсть рубленой зелени. Корп. 29

Кафе «Ляванги» (4)

Про кафе «Ляванги» на третьем этаже можно было бы сказать, что здесь отличный вид: если устроиться за столом у больших окон, видна оживленная торговая площадь, бесконечные ряды коробок и уличных развалов. Готовят простую качественную еду: от шашлыков до плова. Есть в меню и ляванги — запеченная курица, фаршированная кислым фаршем из лука, орехов и алычи. Впрочем, ее готовят только по предварительной договоренности — дело хлопотное. Корп. 29

Азербайджанская шашлычная (5)

Действительно выдающееся азербайджанское кафе на втором этаже одного из корпусов. За неприметной железной дверью на втором этаже — несколько просторных залов и большая кухня с собственной пекарней и дровяным мангалом. Меню огромное, только профильных шашлыков больше десятка (помимо классики, есть, например, шашлыки из бараньего языка, перепелок и сибаса). Идеальный вариант для небольшой компании — садж-кебабы: ассорти из мяса и овощей с гранатом и лавашом, которые подают в особой чугунной сковороде на маленькой газовой жаровне. Корп. 27

Кафе «Афганская кухня “У Джа-лиля”» (6)

Вывеска крохотного кафе с неприветливым экстерьером обещает афганские специалитеты, но на деле в меню лишь универсальные вещи вроде шурпы, мантов и лагмана. Единственное исключение — афганский плов: может, и не самый аутентичный экземпляр, но главные каноны соблюдены — длинный рис, тушенная в смеси специй гарам масала баранина, фасоль и сухофрукты. Корп. 27