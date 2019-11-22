Шеф-повар Дмитрий Кюлленен – о традиционных японских продуктах

Шеф-повар

«Что такое комбу? Когда-то для японских рыбаков – это был первый и самый главный консервант. Это морская ламинария, одна из самых доступных водорослей. Раньше в нее заворачивали рыбу и она очень хорошо хранилась.

Комбу является отличным источником умами, у нее достаточно яркий вкус – солоноватый с небольшой кислинкой. Комбу можно использовать по разному: из нее можно сварить бульон, добавить при приготовлении соусов, а можно, например, запечь в ней рыбу. Последнее получается очень здорово. Комбу продается в сухом виде, перед приготовлением ее нужно размочить в воде, чтобы она стала пластичной. В лист заворачиваем кусок рыбы, лучше белой. И дальше запекаем или жарим.

Бульон же подходит для любого супа – для рыбного, вегетарианского, мясного. Это абсолютно универсальная штука, гармонирует с чем угодно. Борщ с комбу я готовить не пробовал, но думаю, это тоже будет интересно».