В Петербурге впервые пройдет барный фестиваль World Class Night

Концепция фестиваля World Class Night была впервые реализована в июне 2017 года в Москве. В 2018 году World Class Night переместился в Сибирь, где также прошел в формате барной ночи, объединив три бара Новосибирска. Летом 2019 года состоялся четвертый World Class Night, вновь объединивший коктейльные бары в Москве, а теперь проект отправился в тур по городам России: фестиваль принимали Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Сочи, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.