В Петербурге впервые проведут фестиваль World Class Night. Он станет финальным этапом барного тура по городам России, приуроченного к старту нового сезона конкурса Diageo Reserve World Class 2020. В рамках проекта в трех петербургских барах пройдут гест-бартендинги с участием победителей фестиваля прошлых лет и бренд-амбассадоров компании.
В Петербурге впервые пройдет барный фестиваль World Class Night
25 и 26 ноября Евгений Шашин (лучший бартендер России 2015 года по версии Diageo Reserve World Class), Давид Стеньшин (лучший бартендер России 2019 года) и бренд-амбассадоры компании Diageo Евгений Нерубенко и Александр Кузнецов проведут образовательные интенсивы для бартендеров, а вечером с 20:00 до 23:00 займут места за барными стойками коктейльных заведений Gin Tonic bar, «Полторы комнаты» и Imbibe.
Концепция фестиваля World Class Night была впервые реализована в июне 2017 года в Москве. В 2018 году World Class Night переместился в Сибирь, где также прошел в формате барной ночи, объединив три бара Новосибирска. Летом 2019 года состоялся четвертый World Class Night, вновь объединивший коктейльные бары в Москве, а теперь проект отправился в тур по городам России: фестиваль принимали Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Сочи, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.
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