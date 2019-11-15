Эксперимент: шеф-кондитер Николя Ламбер выбирает лучший круассан Петербурга

Николя Ламбер, шеф-кондитер Four Seasons Hotel Lion Palace:

Когда я приехал в Петербург и в первый раз попытался приготовить круассаны по своему классическому рецепту, которым я пользовался до этого в течение 10 лет, результат был совсем не таким, как во Франции: качество продуктов в России совсем другое. Потому я изначально с большим уважением отношусь ко всем местным пекарям, знаю, как сложно сделать хороший круассан.

Успех здесь во многом зависит от качества продуктов: если ты берешь очень хорошую муку и очень хорошее масло, круассан автоматически будет хорошим. В нем есть, разумеется, и другие ингредиенты, но эти два определяют все. Я работаю с итальянской мукой и новозеландским маслом, но понимаю, что не все заведения могут позволить себе покупать эти продукты, это довольно дорого. Плюс очень важна печь и в целом устройство пекарни: важно не только правильно выбрать температуру выпекания и поддерживать ее, значение имеет и температура в помещении, чтобы круассан правильно поднялся и не осел.

Первое впечатление у меня очень хорошее – все круассаны внешне выглядят совсем неплохо.