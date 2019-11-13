Петербург — гастрономическая столица России: 12 доказательств

Петербург made борщ great again

Блин с икрой, рассольник с потрохами и бутерброд с килькой были, есть и будут нашими любимыми скрепами. Однако в общепите с отечественной кухней их либо подают в антураже туристического аттракциона с лубком или советской ностальгией, либо переосмысляют на остроактуальный манер — взбивают, морозят, крошат, укрощают.

Но пока повара-модернисты ищут родной кухне новые агрегатные состояния, в Петербурге ей дали новую жизнь: сделали ее модной историей на каждый день. Последняя линейка русских ресторанов — «Гусары», Le Courage, «Косуля», «Мойка,3» — крутые заведения с разным кроем, но все из каталога кэжуал моделей. В обед на борщ или поужинать голубчиком в них хочется всегда: и щи с пельменем сделаны по классическим лекалам, и национальная идея обозначена стильными, но неброскими аксессуарами.